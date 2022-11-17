BIST 4.535
DOLAR 18,62
EURO 19,37
ALTIN 1.057,26
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

"İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"nde 2. etap kuraları başlıyor! İşte o iller

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"nde 2. etap kuraları başlıyor! İşte o iller

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nin 10 günlük kura takvimi tamamlandı. 21 bin 893 konutun hak sahibi belirlendi. İkinci etap kuraları başlıyor.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım'da 12 ilde başlayan ilk kura çekimleri dün sonuçlandırıldı. Noter huzurundaki kurayla Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis'te noter huzurunda çekilen kurayla 21 bin 893 konutun hak sahibi belirlendi.

İkinci etap başlıyor

Kura çekiminin 11 ili kapsayan ikinci etabı ise bugün Kilis ve Muş'tan başlatılacak. 28 Kasım'a kadar sürecek ikinci etap kuralarla Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak? İl il projelerin görüntüleri ortaya çıktı
Foto Galeri TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak? İl il projelerin görüntüleri ortaya çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bursa'da ölü sayısı 5'e yükseldi: Sahte içki can almaya devam ediyor!
Bursa'da ölü sayısı 5'e yükseldi: Sahte içki can almaya devam ediyor!
TOKİ konutları ikinci etap kura çekilişi tarihleri belli oldu 17 Kasım Kilis ve Muş içn kura çekiliyor
TOKİ konutları ikinci etap kura çekilişi tarihleri belli oldu 17 Kasım Kilis ve Muş içn kura çekiliyor
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Bakanlıktan doğal gaz ve elektrik desteği! 2 bin 500 lira verilecek
Bakanlıktan doğal gaz ve elektrik desteği! 2 bin 500 lira verilecek
Futbolu bıraktı cezadan kurtulamadı! Olaylı veda sonrası Pique'nin cezası belli oldu
Futbolu bıraktı cezadan kurtulamadı! Olaylı veda sonrası Pique'nin cezası belli oldu
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Sondaj aramalarımızdan olumlu haberler geliyor!
Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Sondaj aramalarımızdan olumlu haberler geliyor!
Yola çıkacaklar dikkat! Hava fena bozdu seferler iptal edildi
Yola çıkacaklar dikkat! Hava fena bozdu seferler iptal edildi
Kastamonu'da evli çiftin sır ölümü! Yataklarında bulundu
Kastamonu'da evli çiftin sır ölümü! Yataklarında bulundu
Her şey bir oyunla başladı aynı anda 10'dan fazla kurye 1 polis ekibi kapıya dayandı
Her şey bir oyunla başladı aynı anda 10'dan fazla kurye 1 polis ekibi kapıya dayandı
Benzine indirim geldi gece pompaya yansıdı! Motorin ve LPG'ye indirim var mı:
Benzine indirim geldi gece pompaya yansıdı! Motorin ve LPG'ye indirim var mı: