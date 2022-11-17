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19 Kasım'da süre doluyordu! Ukrayna'dan flaş açıklama: 4 ay uzatıldı

19 Kasım'da süre doluyordu! Ukrayna'dan flaş açıklama: 4 ay uzatıldı

Ukrayna Altyapı Bakanlığı,19 Kasım'da süresi dolacak olan Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dair bir açıklamada bulundu. Bakanlık İstanbul'da imzalanan anlaşmanın 120 gün uzatıldığını duyurdu.

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Ukrayna Altyapı Bakanlığı,19 Kasım'da süresi dolacak olan Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dair bir açıklamada bulundu. Bakanlık İstanbul'da imzalanan anlaşmanın 120 gün uzatıldığını duyurdu.

Şimdiye kadar anlaşma kapsamında 11 milyon tondan fazla tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmişti. Rusya geçtiğimiz günlerde anlaşmayı kısa süreliğine askıya alsa da Türkiye'nin girişimleriyle tahılın sevkiyatı yeniden sağlanmıştı.

22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan anlaşmanın geçerliliği 19 Kasım'da sona eriyordu.  Ukrayna Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık 19 Kasım'da sona erecek anlaşmanın 120 gün boyunca uzatıldığını duyurdu. 

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