İstanbul havası Orhan Şen'i bile şaşırttı en son 9 yıl önce olmuş Meteoroloji 39 ile uyarı verdi

İSTANBUL için Orhan Şen'den şaşırtan açıklama

İstanbul da ise bugün ve yarın etkili yağış bekleniyor ama haftasonu şaşırtan bir hava görülecek. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'in dediğine göre İstanbul kasım ayının ortasında sıcaklık rekoru kıracak. İstanbul bu pazar 24 dereceyi görecek. Orhan Şen şaşırtan tahmini şöyle duyurdu:

-Bu hafta sonu Avrupanın en sıcak ülkesi olacağız. Kasım ayı ortalamasından Türkiye'de bazı bölgelerde 7-8 derece üstünde sıcaklıklar olacak. Ankara ortalama 13 derece, Pazar günü 20 derece, İstanbul ortalama 16 derece, hafta sonu 23 derece, Şile 24 derece olacak. İstanbulda Kasım ayı rekoru 3.11.2003 de 26 derece olmuş yaklaşıyor.