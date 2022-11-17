İstanbul havası Orhan Şen'i bile şaşırttı en son 9 yıl önce olmuş Meteoroloji 39 ile uyarı verdi
İSTANBUL için bu hafta sonu çok şaşırtıcı bir hava durumu tahmini var. Meteoroloji profesörü Orhan Şen 'rekor kırılacak' diyerek duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 39 il için son dakika uyarısı geçti. Son hava durumu tahminini yayınlayan Meteoroloji çiftçinin beklediği yağmurları haber verdi. Bugün başlayacak yağmur önce Karadeniz bölgesini etkileyecek yarın iç anadolu bölgesine yayılacak. Ankara, Samsun, Antalya, İzmir, Manisa dahil listede bir çok il bulunuyor. İşte son hava durumu:
TÜRKİYE Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı son hava durumu tahmini tuttu. Beklenen yağışlar bugün itibariyle yurt genelinde başladı. Yurdun doğusunda yüksek kesimlerde karla karışık yağmur etkili olurken batıya doğru yaklaşınca etkili sağanak yağış kendini gösterecek. Meteoroloji 39 il için sarı kodlu alarm verdi. İstanbul için ise Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den ters köşe yapacak bir açıklama geldi. Böylesi görülmedi hazır olun... İşte Orhan Şen'in 'rekor kırılacak' dediği İstanbul hava durumu ve meteorolojinin geçtiği son tahminler:
Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 39 kente sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Meteoroloji bugün akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'un batısı akşam saatleri itibariyle yer yer kuvvetli yağış alacak. 17 Kasım perşembe günü İzmir, Antalya, Aydın ve Muğla'da gök gürültülü şiddetli yağışlar var. Yağmur Doğu'da Erzurum, Van dahil tüm illerde, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Gaziantep başta olmak üzere bölgenin tamamında etkili olacak.
İSTANBUL için Orhan Şen'den şaşırtan açıklama
İstanbul da ise bugün ve yarın etkili yağış bekleniyor ama haftasonu şaşırtan bir hava görülecek. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'in dediğine göre İstanbul kasım ayının ortasında sıcaklık rekoru kıracak. İstanbul bu pazar 24 dereceyi görecek. Orhan Şen şaşırtan tahmini şöyle duyurdu:
-Bu hafta sonu Avrupanın en sıcak ülkesi olacağız. Kasım ayı ortalamasından Türkiye'de bazı bölgelerde 7-8 derece üstünde sıcaklıklar olacak. Ankara ortalama 13 derece, Pazar günü 20 derece, İstanbul ortalama 16 derece, hafta sonu 23 derece, Şile 24 derece olacak. İstanbulda Kasım ayı rekoru 3.11.2003 de 26 derece olmuş yaklaşıyor.