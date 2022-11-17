Ahmet Hakan 'yaşasın' diyerek duyurdu! 8 buçuk saatlik toplantıda alınan kararlar

Ahmet Hakan, anlaştıkları konularda anlaşmak için 8 buçuk saat toplanan altılı masa liderleriyle dalgasını geçti.

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Altılı masa liderleri toplantılarının ikinci turuna çıktı. Liderlerle bu kez DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde toplandı.

Geçiş sürecinin yol haritası, ortak çalışma grupları, anayasal ve yasal reformlar komisyonu, seçim güvenliği ve iletişim komisyonlarının çalışmalarının ele alındı.

"Bir şey çıkmıyor" diye eleştirilen bitmek bilmeyen toplantılar, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'n gündemindeydi.

"6’lı Masa’ya destek çıkmak isteyen herkese hayati bir tavsiye"

Bir gazetenin konuya ilişkin manşetinden yola çıkan yazar, "Yaşasın! Anlaşmışlar" başlıklı yazısında eleştirilerini böyle sıraladı:

6’LI Masa anlaşmış. Bir gazetemizde yer alan bu büyük manşeti görünce... “Çok şükür. Sonunda. Nihayet” falan dedim. Sonra da şöyle bir baktım sekiz buçuk saat süren toplantıda nelerde anlaşmışlar diye...

Cumhurbaşkanlığı, Çankaya Köşkü’ne alınacakmış. Cumhurbaşkanı, tarafsız olacakmış. 7 yıl cumhurbaşkanlığı yapan, bir daha aktif siyasete dönemeyecekmiş. Meclis seçimleri 5 yılda bir yapılacakmış.

Falan filan. Sonra? Sonrasını okumadım. Sıkıldım çünkü. Sabrım yetmedi.

Çünkü ben bu konularda zaten anlaştıklarını biliyordum. Ta en başta “Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz” falan diyerek kastettikleri zaten bunlar değil miydi?

Yani anlaştıkları konularda anlaşmak için sekiz buçuk saat toplanmışlar. Gazete de bunu...

“Toplanıyorlar toplanıyorlar bir şey çıkmıyor diyordunuz. Aha da bakın nasıl çıktı” edasıyla gözümüze sokmaya çalışmış. 6’lı Masa’ya destek çıkmak isteyen herkese hayati bir tavsiye fısıldamak istiyorum:

6’lı Masa’yı bir süre unutturmaya çalışın. Yapabileceğiniz en büyük iyilik bu olur."