BIST 4.509
DOLAR 18,62
EURO 19,38
ALTIN 1.058,54
HABER /  MEDYA

Ahmet Hakan 'yaşasın' diyerek duyurdu! 8 buçuk saatlik toplantıda alınan kararlar

Ahmet Hakan 'yaşasın' diyerek duyurdu! 8 buçuk saatlik toplantıda alınan kararlar

Ahmet Hakan, anlaştıkları konularda anlaşmak için 8 buçuk saat toplanan altılı masa liderleriyle dalgasını geçti.

Abone ol

Altılı masa liderleri toplantılarının ikinci turuna çıktı. Liderlerle bu kez DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde toplandı.

Geçiş sürecinin yol haritası, ortak çalışma grupları, anayasal ve yasal reformlar komisyonu, seçim güvenliği ve iletişim komisyonlarının çalışmalarının ele alındı. 

"Bir şey çıkmıyor" diye eleştirilen bitmek bilmeyen toplantılar, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'n gündemindeydi.

"6’lı Masa’ya destek çıkmak isteyen herkese hayati bir tavsiye"

Bir gazetenin konuya ilişkin manşetinden yola çıkan yazar, "Yaşasın! Anlaşmışlar" başlıklı yazısında eleştirilerini böyle sıraladı:

6’LI Masa anlaşmış. Bir gazetemizde yer alan bu büyük manşeti görünce... “Çok şükür. Sonunda. Nihayet” falan dedim. Sonra da şöyle bir baktım sekiz buçuk saat süren toplantıda nelerde anlaşmışlar diye...

Cumhurbaşkanlığı, Çankaya Köşkü’ne alınacakmış. Cumhurbaşkanı, tarafsız olacakmış. 7 yıl cumhurbaşkanlığı yapan, bir daha aktif siyasete dönemeyecekmiş. Meclis seçimleri 5 yılda bir yapılacakmış.

Falan filan. Sonra? Sonrasını okumadım. Sıkıldım çünkü. Sabrım yetmedi.

Çünkü ben bu konularda zaten anlaştıklarını biliyordum. Ta en başta “Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz” falan diyerek kastettikleri zaten bunlar değil miydi?

Yani anlaştıkları konularda anlaşmak için sekiz buçuk saat toplanmışlar. Gazete de bunu...

“Toplanıyorlar toplanıyorlar bir şey çıkmıyor diyordunuz. Aha da bakın nasıl çıktı” edasıyla gözümüze sokmaya çalışmış. 6’lı Masa’ya destek çıkmak isteyen herkese hayati bir tavsiye fısıldamak istiyorum:

6’lı Masa’yı bir süre unutturmaya çalışın. Yapabileceğiniz en büyük iyilik bu olur."

İlgili Haberler
Ali Babacan Meral Akşener'e "Beğenmiyorsan git" dedi! Altılı Masa'da büyük kriz Meral Akşener gizli bir toplantıda söylemiş onu ağabey olarak görüyorum ancak...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul havası Orhan Şen'i bile şaşırttı en son 9 yıl önce olmuş Meteoroloji 39 ile uyarı verdi
Foto Galeri İstanbul havası Orhan Şen'i bile şaşırttı en son 9 yıl önce olmuş Meteoroloji 39 ile uyarı verdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
19 Kasım'da süre doluyordu! Ukrayna'dan flaş açıklama: 4 ay uzatıldı
19 Kasım'da süre doluyordu! Ukrayna'dan flaş açıklama: 4 ay uzatıldı
Taksim saldırısında ABD izi! 'Patlat' talimatı o telefondan geldi
Taksim saldırısında ABD izi! 'Patlat' talimatı o telefondan geldi
"İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"nde 2. etap kuraları başlıyor! İşte o iller
"İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"nde 2. etap kuraları başlıyor! İşte o iller
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bursa'da ölü sayısı 5'e yükseldi: Sahte içki can almaya devam ediyor!
Bursa'da ölü sayısı 5'e yükseldi: Sahte içki can almaya devam ediyor!
TOKİ konutları ikinci etap kura çekilişi tarihleri belli oldu 17 Kasım Kilis ve Muş içn kura çekiliyor
TOKİ konutları ikinci etap kura çekilişi tarihleri belli oldu 17 Kasım Kilis ve Muş içn kura çekiliyor
Bakanlıktan doğal gaz ve elektrik desteği! 2 bin 500 lira verilecek
Bakanlıktan doğal gaz ve elektrik desteği! 2 bin 500 lira verilecek
Futbolu bıraktı cezadan kurtulamadı! Olaylı veda sonrası Pique'nin cezası belli oldu
Futbolu bıraktı cezadan kurtulamadı! Olaylı veda sonrası Pique'nin cezası belli oldu
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Sondaj aramalarımızdan olumlu haberler geliyor!
Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Sondaj aramalarımızdan olumlu haberler geliyor!
Yola çıkacaklar dikkat! Hava fena bozdu seferler iptal edildi
Yola çıkacaklar dikkat! Hava fena bozdu seferler iptal edildi