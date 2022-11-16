11 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü! 4. kattan düştü sebebi ise...

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 11 yaşındaki çocuk korkunç şekilde hayatını kaybetti. 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı.

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Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Oğul (11) iddiaya göre 4'üncü kattaki dairelerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Oğul, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğul'un cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.