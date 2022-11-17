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Adana Demirspor gözünü kararttı: Hulk ve Suarez ile görüşmeler başladı!

Adana Demirspor gözünü kararttı: Hulk ve Suarez ile görüşmeler başladı!

Geçen sezon kadrosunda Mario Balotelli'yi barındıran, bu sezon Artem Dzyuba'yı getirip daha sonra yolları ayıran Adana Demirspor, Hulk ve Luis Suarez transferleri için gözünü kararttı ve görüşmelere başladı.

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Yıllardır isimleri Süper Lig ekipleriyle anılan Hulk ve son olarak Nacional'de forma giyen yıldız golcü Luis Suarez için Süper Lig ekibi Adana Demirspor gözünü kararttı.

26 yıl aradan sonra geçtiğimiz sezon adını Süper Lig’e yazdıran ve 2 sezondur yaptığı transferlerle sükse yaratan Adana Demirspor golcü transferi için atağa geçti. Sezon öncesi Mario Balotelli ile geçtiğimiz hafta ise Artem Dzyuba ile yollarını ayıran Mavi Şimşekler, yıldız golcü transferi için düğmeye bastı.

Görüşmeler başladı
Adana Demirspor, Atletico Mineiro’dan Hulk ve Nacional’den ayrılan Luis Suarez’i transfer etmek için çalışmalara başladı ve oyuncularla temas sağladı. Mavi-Lacivertli kurmayların iki transfer için yurt dışında olduğu belirtildi.

Suarez serbest kaldı
Kariyerinde Liverpool ve Barcelona gibi devlerin formasını terleten Luis Suarez, geçtiğimiz hafta şampiyonluk yaşadığı Nacional’den ayrılmıştı.

Hulk'tan müthiş performans
Geçtiğimiz sezonu Atletico Mineiro’da geçiren Hulk ise çıktığı 46 maçta 29 gol ve 5 asistlik bir performans sergilemişti.

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