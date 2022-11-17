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Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 seçim senaryosu sunuldu! Sadece birinde Millet İttifakı kazanıyor

Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 seçim senaryosu sunuldu! Sadece birinde Millet İttifakı kazanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seçimlere dair beş ayrı senaryo sunulduğu belirtildi. İddiaya göre bu senaryolardan yalnızca birinden “kazançlı” çıkılırken geriye kalan senaryolar “Cumhur İttifakı” lehine işliyor. O senaryoda da cumhurbaşkanlığı ya da parlamentodan birinin kaybedilmesi durumunda erken seçim var...

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CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi’nin oluşturduğu ‘altılı masa’ 28 Kasım’da anayasa değişikliğine ilişkin hedeflenen maddeleri kamuoyuyla paylaşacak. Ortak aday konusunda tam anlaşma olmazken, Ali Babacan'ın "Seçimi kazanmak için ortak aday şart. Başka hayali olan gitsin" çıkışı nedeniyle de masadaki kriz gözler önüne serildi. 

Kılıçdaroğlu'na 5 simülasyon sunuldu

Masanın ortak aday ve seçimlere nasıl gireceğine ilişkin tartışmalar da devam ederken, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na seçimlere ilişkin simülasyonlar ve beş ayrı senaryo sunulduğu öğrenildi. Diken'in CHP kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, beş senaryonun yalnızca biri ‘altılı masa’nın hedeflerine ulaşmasını sağlıyor.

Ortak liste ve ortak aday...

Senaryolara göre ortak aday ve liste, masayı hedeflere ulaştırıyor. Meclis veya cumhurbaşkanlığından yalnızca birinin kazanılması halindeyse erken seçim kaçınılmaz görünüyor. İşte Kılıçdaroğlu’na sunulan senaryolar:

Ortak aday ve ortak milletvekili listesi

Senaryo 1: Altılı masanın kazançlı çıktığı tek senaryoya göre masanın ortak bir aday belirlemesi ve belirli seçim bölgelerinde ortak listelerle seçime girilmesi gerekiyor. Simülasyonlara göre bu senaryoda ortak aday seçimi kazanırken Meclis’te çoğunluk sağlanıyor.

Ortak aday var, ortak liste yok ise...

Senaryo 2: İkinci senaryoda partiler ortak aday belirlerken seçimlere ortak listeyle girilmiyor. Bu senaryoda ortak aday küçük bir farkla cumhurbaşkanı seçilirken Meclis’te çoğunluk sağlanamıyor.

Ayrı cumhurbaşkanı ve vekil adayları olursa

Senaryo 3: Partiler ayrı listelerle seçime girerken aynı zamanda kendi cumhurbaşkanı adaylarıyla seçime katılıyor. Bu senaryonun sonucunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeniden seçilirken AKP ve MHP Meclis’te çoğunluğu elde ediyor.

Masa bölünür ve farklı ittifaklar çıkarsa

Senaryo 4: Masanın bölünerek farklı bir ittifakın ortaya çıkması senaryosunda, bu yeni ittifakın ortak adayla seçime gitmesi durumunda Meclis’te çoğunluk sağlanamıyor ve Erdoğan yeniden seçiliyor.

Ortak liste, birden fazla aday olursa...

Senaryo 5: Ortak liste, birden fazla aday senaryosunda Meclis’te çoğunluk elde edilse de anayasa yapacak kadar vekil elde edilemiyor. Bu senaryoda cumhurbaşkanlığını Erdoğan kazanırken, anayasa değiştirilemediği için mevcut sistemde yönetim devam ediyor.

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