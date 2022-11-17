Manisa'da eşini tüfekle yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde eşini sokakta pompalı tüfekle vuran kişi, aynı silahla intihara teşebbüs etti.Abone ol
Ali A. (40) ile eşi Hülya A. (35) arasında tartışma çıktı.Yere yatırdığı eşine yanındaki pompalı tüfekle ateş eden Ali A, aynı tüfekle kendisini de vurdu.
Ambulans ekipleri, yaralanan kadını Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne, Ali A'yı ise Manisa Şehir Hastanesi'ne götürdü.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.