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Manisa'da eşini tüfekle yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Manisa'da eşini tüfekle yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde eşini sokakta pompalı tüfekle vuran kişi, aynı silahla intihara teşebbüs etti.

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 Ali A. (40) ile eşi Hülya A. (35) arasında tartışma çıktı.Yere yatırdığı eşine yanındaki pompalı tüfekle ateş eden Ali A, aynı tüfekle kendisini de vurdu.

Ambulans ekipleri, yaralanan kadını Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne, Ali A'yı ise Manisa Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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