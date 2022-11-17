Dünü düşüşle kapadı güne düşüşle başladı! 17 Kasım altın şoke ediyor fiyatlara bakın

17 Kasım altında şoke eden bir düşüş yaşanıyor. Peki bu düşüşün devamı gelecek mi? Yatırımcılar altın fiyatlarını dikkatle takip ederken günün ilk rakamları da belli oldu. Elinizdeki altını sakın bozdurmayın. Uzmanlara göre altın daha olması gereken yerde değil...

Abone ol

Dün,değer kaybeden altının gram fiyatı günü 1.060,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 1.059 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.735 lira, Cumhuriyet altını da 7.050 liradan satılıyor. Analistler, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

"Daha zirveler var"

Piyasa Uzmanı İslam Memiş'e göre yükselişin devamı gelecek. Uzman isim yaptığı son açıklamada bakın neler söyledi:

Altının daha gidecek yolu var. Gram altın TL fiyatında muhtemelen 1060-1090 lira seviyeleri gelecek. Yılsonuna kadar da 1.400 seviyelerini konuşabiliriz. Yatırımcı elindeki altını bozdurmamalı. Daha yeni zirveler var.

"Durduğu yerde kazandırır"

30 yıla yakın zamandır kuyumculuk yapan Altan Ünverdi, “ Altın şu an alınabilmesi en kolay olan zamanında bulunuyor. Önümüzdeki süreçte altının gramı bin 500-bin 600 TL olur diye düşünüyoruz. Döviz değil her zaman altın kazandırır. Durduğu yerde kazandırır, güven verir." dedi.