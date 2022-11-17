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G20 Liderler Zirvesi'nde kriz çıktı! Başbakanı böyle azarladı: "Her şey basına sızdırıldı ve..."

G20 Liderler Zirvesi'nde kriz çıktı! Başbakanı böyle azarladı: "Her şey basına sızdırıldı ve..."

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu Endonezya’nın Bali Adası’ndaki G20 Zirvesi’nde yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını basına sızdırmakla suçladı. Jinping, "Konuştuğumuz her şey gazeteye sızdırılmış, bu doğru değil, böyle diyalog olmaz." diyerek tepki gösterdi. İşte G20'ye damga vuran görüşmede yaşananlar...

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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Endonezya’nın Bali Adası’ndaki G20 Zirvesi’nde bir araya geldiği Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya tepki gösterdi. İki lider arasındaki gerginlik, zirve kapanışında yaptıkları ayaküstü konuşma sırasında kameralara yansıdı. Xi Jinping, Trudeau’yu zirve çerçevesinde gerçekleştirdikleri görüşmeyi basına sızdırmakla suçladı.

Çince konuşan ve çevirmen aracılığıyla önceki gün zirvedeki toplantılarının sızdırılmasına tepkisini gösteren Jinping, “Konuştuğumuz her şey basına sızdırıldı ve bu bence uygun değil” dedi. Jinping’in tepkisine karşı Trudeau, "Kanada'da özgür, açık ve samimi diyaloğa inanıyoruz ve sahip olmaya devam edeceğiz. Birlikte yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz, ancak aynı fikirde olmadığımız şeyler de olacak” diyerek yanıt verdi.

Trudeau’nun sözünü kesen Jinping’nin “Önce koşulları konuşalım” ifadelerini kullandığı, ardından mevkidaşının elini sıktıktan sonra iki liderin farklı yönlere gittiği görüldü.

Çin ve Kanada arasındaki gerginlik Huawei yöneticisi Meng Wanzhou'nun Kanada’da tutuklanmasıyla başlamış, Çin’in olaydan 9 gün sonra 2 Kanadalıyı casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklamasıyla iki ülke arasındaki tansiyon yükselmişti.

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