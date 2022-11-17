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İşçiler fabrikada kuyuya düştü! Yoğun bakımda olanlar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İşçiler fabrikada kuyuya düştü! Yoğun bakımda olanlar var

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde bir yağ fabrikasının arıtma ünitesi kuyusuna giren 6 işçi hastaneye kaldırıldı.İşçilerden ikisinin durumu ağır...

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Fabrikanın arıtma ünitesinin bulunduğu kuyuya onarım yapmak için giren 6 işçi, henüz belirlenemeyen nedenle yaralandı. Yetkililerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

İşçiler ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerden 2’sinin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

İşçilerin elektrik kaçağından yaralandığı veya metan gazından zehirlendiği şüphesi üzerinde duruluyor.

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