Koronavirüsün olağandışı belirtileri! Şoke olacaksınız ama hepsi gerçek
6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüsün (Covid-19) "çok bilinmeyen ve olağandışı" belirtileri ortaya çıktı. Okuyunca şoke olacaksınız...
Koronavirüs salgınının baş ağrısı, boğaz ağrısı, halsizlik ve yüksek ateş gibi bilinen belirtilerinin yanı sıra bilinmeyen ve tıp dünyası tarafından olağandışı olarak tanımlanan belirtilerini New York Times derledi.
Sözcü'nün aktardığına göre gazete, “5 Olağandışı Covid-19 Belirtisi” başlıklı makalede bu belirtileri sıraladı.
DİLDE TÜYLENME
Bazı Covid-19 hastalarının dillerinde pütürler çıktığını belirten uzmanlar, “Sağlıklı dil hücreleri hızla kendilerini yeniliyor fakat eğer yaşlı hücreler birikirse diğerinin üzerine öbekleşerek koyu renkli, kalın ve tüylü bir oluşum ortaya çıkıyor. Buna tüylü dil deniyor” dedi.
BATMA HİSSİ
Covid-19 geçiren bazı hastalarda derilerine iğne batıyormuş gibi bir his oluştuğunu belirten uzmanlar bunun sebebinin bağışıklık hücrelerindeki iltihaplanma olduğunu söyledi.