BIST 4.571
DOLAR 18,62
EURO 19,31
ALTIN 1.056,27
HABER /  GÜNCEL

İçişleri duyurdu! Şırnak'ta operasyon tam 1071 personel katılıyor

İçişleri duyurdu! Şırnak'ta operasyon tam 1071 personel katılıyor

Şırnak'ta “Eren Abluka Sonbahar Kış-14 (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya Vadisi) Şehit J.Tğm. İsmail Can Akdeniz Operasyonu” başlatıldı.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 1071 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar Kış-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdanez Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, teröristlerin geçmiş yıllarda kullandığı mağara, sığınak ve barınak alanlarını imha etmek ve teröristlerin sınır geçişlerini engellenmek amacıyla, Şırnak'ın Cudi Dağı ve Tuşimiya Vadisi bölgelerinde, 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' başlatıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu 107 operasyonel tim, 1071 personel görevlendirildi.

6 mağara ve 6 sığınak tespit edildi

Operasyon kapsamında, nokta istihbaratına dayalı olarak yapılan arazi arama tarama faaliyetinde 6 mağara ve 6 sığınak tespit edildi. Mağara ve sığınıklarda 1 uçaksavar silahı ve sehpası, 1 keskin nişancı tüfeği ile dürbünü, 1 piyade tüfeği, 2 makineli tüfek namlusu, 4 havan mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 7 bin mermi, 71 el bombası, 14 anti tank mayını, 40 el bombası tapası, 39 şarjör, 3 bin makineli tüfek mayonu, 200 havan sevk barutu, 9 telsiz, 6 el yapımı patlayıcı (EYP), 3 kilogram C4 patlayıcı, 54 EYP malzemesi, 41 elektronik devre, 170 metre kablo, 5 metre infilaklı fitil, 6 akümülatör, 1 güneş paneli, 2 rüzgar ölçer, 750 kilogram erzak, 350 yaşam malzemesi ve muhtelif miktarda sağlık malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettirildiği vurgulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
"Süleyman Soylu rahatsız!" diyerek Erem Şentürk'ü kim tehdit etti?
"Süleyman Soylu rahatsız!" diyerek Erem Şentürk'ü kim tehdit etti?
A Milli Takım'da iki yıldız isim kadrodan çıkarıldı!
A Milli Takım'da iki yıldız isim kadrodan çıkarıldı!
AK Partili Yazıcı'dan, anayasa değişikliği teklifine ilişkin açıklama
AK Partili Yazıcı'dan, anayasa değişikliği teklifine ilişkin açıklama
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 120 gün süreyle uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 120 gün süreyle uzatıldı
Murat Ülker anlattı! Cola Turka nasıl gitti? ABD şikâyet etti, devlet trilyonlarca lira ceza kesti
Murat Ülker anlattı! Cola Turka nasıl gitti? ABD şikâyet etti, devlet trilyonlarca lira ceza kesti
İyi Partili Erozan İstiklal bombacısı için söyledi: Terörist olarak tanımlanması için elde ne delil var bilmiyorum
İyi Partili Erozan İstiklal bombacısı için söyledi: Terörist olarak tanımlanması için elde ne delil var bilmiyorum
Tekirdağ’da bir fırın ekmeği 2,5 TL'den satıyor aynı kalite her şey 4-4’lük
Tekirdağ’da bir fırın ekmeği 2,5 TL'den satıyor aynı kalite her şey 4-4’lük
Adana Demirspor gözünü kararttı: Hulk ve Suarez ile görüşmeler başladı!
Adana Demirspor gözünü kararttı: Hulk ve Suarez ile görüşmeler başladı!
Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 seçim senaryosu sunuldu! Sadece birinde Millet İttifakı kazanıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 seçim senaryosu sunuldu! Sadece birinde Millet İttifakı kazanıyor
MHP'den Türk Tabipleri Birliği için kanun teklifi: 'Türk' ibaresi kaldırılsın
MHP'den Türk Tabipleri Birliği için kanun teklifi: 'Türk' ibaresi kaldırılsın
Manisa'da eşini tüfekle yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu
Manisa'da eşini tüfekle yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu