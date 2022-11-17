BIST 4.582
DOLAR 18,62
EURO 19,28
ALTIN 1.057,17
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yola çıkacaklar dikkat! Hava fena bozdu seferler tek tek iptal ediliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yola çıkacaklar dikkat! Hava fena bozdu seferler tek tek iptal ediliyor

İSTANBUL'da kuvvetli rüzgar etkili olurken Şehir Hatları ve BUDO'nun birçok seferinin iptal edildiği bildirildi.

Abone ol

İstanbul'da sabah saatlerinden beri kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları deniz seferlerini aksatıyor. Son olarak BUDO'dan sefer iptalleri geldi.

İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor. 

Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Avcılar - Bostancı, Avcılar - Bakırköy - Kadıköy, Üsküdar - Aşiyan, Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring), Bostancı - Karaköy - Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş" seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

BUDO'dan sefer iptalleri

17.11.2022 13:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
17.11.2022 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
17.11.2022 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 
17.11.2022 15:25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 
17.11.2022 16:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
17.11.2022 17:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
17.11.2022 19:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
17.11.2022 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da aç kalan iki kurt ilçe merkezine indi çocuklar evlere kaçıp balkondan izledi
Erzurum'da aç kalan iki kurt ilçe merkezine indi çocuklar evlere kaçıp balkondan izledi
Arda Güler için sıraya girdiler: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor!
Arda Güler için sıraya girdiler: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor!
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Sarayda oturma niyetim yok, evimde oturacağım
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Sarayda oturma niyetim yok, evimde oturacağım
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Asgari ücret için 'cepteki' rakam ortaya çıktı piyasanın satın aldığı rakam
Asgari ücret için 'cepteki' rakam ortaya çıktı piyasanın satın aldığı rakam
Kahreden kuduz ölümü sonrası Erdoğan talimatı verdi! 81 ilde uygulanacak
Kahreden kuduz ölümü sonrası Erdoğan talimatı verdi! 81 ilde uygulanacak
Mardinli jeoloji mühendisi iddia etti Türkiye’nin yüzde 15 petrol ihtiyacını karşılayabilir
Mardinli jeoloji mühendisi iddia etti Türkiye’nin yüzde 15 petrol ihtiyacını karşılayabilir
Kontrolden çıkan metrobüs duvara çarptı! Yaralılar var
Kontrolden çıkan metrobüs duvara çarptı! Yaralılar var
İBB fideleri ve tohumları İstanbullu çiftçilere dağıtacak
İBB fideleri ve tohumları İstanbullu çiftçilere dağıtacak
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren eski polis bakın kim çıktı?
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren eski polis bakın kim çıktı?
Amasya'da işçiler fabrikada kuyuda baygın bulundu! Yoğun bakımda olanlar var
Amasya'da işçiler fabrikada kuyuda baygın bulundu! Yoğun bakımda olanlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e çağrı! Altılı Masa'da konumunu gözden geçirmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e çağrı! Altılı Masa'da konumunu gözden geçirmeli