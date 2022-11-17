Yola çıkacaklar dikkat! Hava fena bozdu seferler tek tek iptal ediliyor

İSTANBUL'da kuvvetli rüzgar etkili olurken Şehir Hatları ve BUDO'nun birçok seferinin iptal edildiği bildirildi.

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İstanbul'da sabah saatlerinden beri kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları deniz seferlerini aksatıyor. Son olarak BUDO'dan sefer iptalleri geldi.

İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.

Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Avcılar - Bostancı, Avcılar - Bakırköy - Kadıköy, Üsküdar - Aşiyan, Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring), Bostancı - Karaköy - Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş" seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

BUDO'dan sefer iptalleri

17.11.2022 13:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

17.11.2022 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

17.11.2022 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

17.11.2022 15:25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

17.11.2022 16:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

17.11.2022 17:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

17.11.2022 19:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

17.11.2022 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)