Arda Güler için sıraya girdiler: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor!

Dünya'nın önde gelen kulüpleri Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için adeta sıraya girmiş durumda. Süre aldığı zamanlarda performansıyla ve attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 17 yaşındaki yeteneği PSG'nin sportif danışmanı Luis Campos'un yakından takip ettiği bilinirken iki dev kulüp Sarı-Lacivertli yönetimin kapısını çaldı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler transferin gözde ismi oldu. Sarı-Lacivertli kulübün geleceğe dair çok şey beklediği ve A Milli Takım'a da seçilen Arda Güler için yaz transfer döneminde 2 takımdan teklif geldi.

Dortmund ve Ajax'tan dev teklifler

Arda Güler için yaz transfer döneminde Alman devi Bourissa Dortmund 22.5 milyon Euro, Hollanda'nın güçlü takımı Ajax ise 17 milyon Euro'luk teklif yaptı. Sarı-Lacivertliler iki kulübün teklifini de kabul etmedi.

Luıs Campos ve PSG takipte

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da danışmanlık görevi yapan ve uzun yıllar Real Madrid ve Lille'de çalışan şu anda ise dünya devi Paris Saint Germain'de (PSG) sportif danışmanlık yapan Luis Campos, Arda'yı takibe aldı.

Yüzde 20 payı Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği'nden transfer edilen Arda Güler içinyapılan anlaşmaya göre oyuncunun bonservisinden gelecek paranın yüzde 20'si Ankara ekibine gidecek. Şu an transfer yasağı bulunan Gençlerbirliği cephesi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendilerine bu pay için bir paket teklif yapacağını açıklamıştı.