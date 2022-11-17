Asgari ücret için 'cepteki' rakam ortaya çıktı piyasanın satın aldığı rakam

Asgari ücret 2023 ne kadar olacak sorusu gündemin ilk sırasına oturdu. Asgari ücrete yüzde 50-60 zam yapılacağı ididiaları dolaşıyor. Yazar Ahmet kıvanç, “Konuşulan bu rakamlar borsacıların tabiriyle ‘piyasada satın alınıyor.’ Bir yandan cepte rakamlar haline dönüştü." dedi.

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Asgari ücret 2023 için son düzlüğe girilmek üzere. Enflasyon oranlarını baz alarak düzenlenecek yeni asgari ücret için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık var” diyerek milyonları heyecanlandırmıştı.

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için 1 aylık bir süre kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayının ortalarında yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor.

Enflasyon oranlarının kesinlikle altında olmayacağı ifade edilen asgari ücret 2023 Ocak zammı için konuşulan oranlar yüzde 40 ila 75 arasında… 7 bin 500 ila 10 bin lira bandında olması beklenen asgari ücret için refah payı ile beraber yüzde 50’lik bir artışla 8.250 TL olabileceği öngörülüyor.

İki aşamalı zam formülü

Enflasyon karşısında vatandaşın alım gücünü arttırmak için bu yıl içinde asgari ücrete çifte zam yapılmıştı. Ancak yılda 1 kez belirlenen asgari ücrette ikinci artış için yeni bir yasal düzenleme getirilerek zam yapılmıştı. Asgari ücret 2023 zammı için de böyle bir formül izlenmesi muhtemel olarak görülüyor. Böylece asgari ücretin 10 bin liraya yaklaşması ekonomistlere göre kaçınılmaz. Hatta bu kapsamda konuşulan rakamların ‘cepte’ olduğu belirtiliyor.

Borsacıların tabiriyle 'piyasada satın alınıyor'

Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç canlı yayında yaptığı değerlendirmesinde asgari ücret zammına ilişkin, “Konuşulan bu rakamlar borsacıların tabiriyle ‘piyasada satın alınıyor.’ Bir yandan cepte rakamlar haline dönüştü. Asgari ücretin 8.250 TL olması yüzde 50’lik bir artış demek. Kesin bir rakam söylemek çok zor ancak seçim atmosferinde bu rakamların üzerine çıkılması mümkün olabilir. Nihayetinde son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek” dedi.