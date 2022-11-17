2023 asgari ücret için kritik tarih! Hepsine zam geliyor masada bomba formüller var

Milyonların gözü Aralık ayında yapılacak zamda... Asgari ücret için ilk toplantı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7, 8 ya da 9 Aralık'ta toplanacak. Ay boyunca 4 kritik toplantı yapılacak ve son toplantının ardından 2023 asgari ücret belli olacak.