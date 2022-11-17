2023 asgari ücret için kritik tarih! Hepsine zam geliyor masada bomba formüller var
Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 yılında geçerli olacak yeni maaşı belirleyecek. Kritik toplantı için tarih belli oldu. Milyonların gözü yapılacak zamda... Bazılarına göre yeni asgari ücret 7 bin 500 bazılarına göre de 10 bin lirayı bulacak. Asgari ücretle birlikte birçok kalem de zamlanacak. İşte tüm detaylar...
Milyonların gözü Aralık ayında yapılacak zamda... Asgari ücret için ilk toplantı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7, 8 ya da 9 Aralık'ta toplanacak. Ay boyunca 4 kritik toplantı yapılacak ve son toplantının ardından 2023 asgari ücret belli olacak.
Milyonlarca vatandaşın beklediği rakam için 15 kişilik komisyon toplanacak. Asgari ücretin artmasıyla birlikte bazı kalemlerde değişiklikler ortaya çıkacak.
Bunların başında işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri var.
Faruk Erdem geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazısında asgari ücrete yeni bir model getirileceğinden bahsetmiş ve detayları aktarmıştı: