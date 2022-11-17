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Mardinli jeoloji mühendisi iddia etti Türkiye’nin yüzde 15 petrol ihtiyacını karşılayabilir

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mardinli jeoloji mühendisi iddia etti Türkiye’nin yüzde 15 petrol ihtiyacını karşılayabilir

Mardinli jeoloji mühendisi Fahri Çelik, yaptığı çalışmalar kentte Türkiye’nin yüzde 15 oranında ihtiyacını karşılayacak petrol rezervinin olabileceğini ileri sürdü.

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Mardin'de jeoloji mühendisi olarak çalışmalarına devam eden Fahri Çelik, kentin Çimenli bölgesinde petrol bulunabileceğini iddia etti.

Çelik, bu gölgede bulunan rezerv sayesinde Mardin’in tıpkı Batman gibi Türkiye’nin petrol ihtiyacını karşılayabileceğini savundu.

"Çimenli bölgesinde petrol olduğunun tespitini yapmış bulunmaktayım"

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin petrol konusunda çok zengin bir bölge olduğunu belirten Çelik, “Şu anda petrol 1940’dan itibaren Batman'da çıkarılıyor. Petrol yataklarında 70 yıl kadar kayda değer bir azalma olmamıştır. Jeolojik olarak veya kireç taşlarının oluşumu üzerine yaptığım araştırmalar neticesinde ikinci Batman olarak Mardin ilini görebiliyorum. Mardin'de gerekli çalışmalar yapılırsa Türkiye’nin yüzde 15 oranında petrol ihtiyacını karşılayabilir. Benim yaptığım araştırmalar neticesinde Mazıdağı ve Kızıltepe bölgeleri arasında kalan Çimenli bölgesinde petrol olduğunun tespitini yapmış bulunmaktayım” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye’nin dışa bağımlı olmasını engelleyebilir”

Batman ve Mardin'de bulunan Çimenli bölgesinin birbirine çok benzer olduğunu aktaran Çelik, “Mazıdağı ve Kızıltepe arasında bulunan petrol yatakları tıpkı Batman gibi Türkiye’nin petrol ihtiyacının yüzde 15’ni karşılayabilir. Bu oranda Türkiye’nin dışa bağımlı olmasını engelleyebilir. Çimenli bölgesinde olan petrolü yaptığım çalışmalar neticesinde tespit ettim. Kireç taşına, fay hatları ve kayaçların yaşlarına bakarak tespit edilebiliyor. Özellikle Şelmo bölgesi ve Çimenli bölgesinin yapısı birbirine benzerdir. Mardin’in yapısına baktığımız zaman bütünüyle kireç taşından oluşmuştur. Bu oluşumu Midyat formasyonu olarak adlandırmaktayız. Zemini kireç taşı olduğu için sağlamdır. Kireç taşının bulunduğu bölgelerde petrol mevcuttur. Bizim bölgemiz de Konya Ovası gibi değildir. Su çekildiği zaman herhangi bir çökme olmuyor. Batman'a bakıldığı zaman oranın kayaçlarının yaşları, bileşimleri ve formasyonu Kızıltepe ve Mazıdağı bölgeleri arasında Çimenli bölgesiyle aynıdır" ifadelerinde bulundu.

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