BIST 4.580
DOLAR 18,62
EURO 19,26
ALTIN 1.055,96
HABER /  POLİTİKA

Hulusi Akar'dan Finlandiya'ya 'gereğini yapın' mesajı

Hulusi Akar'dan Finlandiya'ya 'gereğini yapın' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO’ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç’ten, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anlamalarını ve Madrid’de kabul ettikleri adımları atmalarını beklediklerini belirtti.

Abone ol

Akar, Finlandiya’nın Helsingin Sanomat gazetesine verdiği röportajda, terörle mücadele ile Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Söz verilen adımları atmalarını bekliyoruz"

Türkiye’nin yıllardır değişik terör örgütleriyle aynı anda mücadele eden tek NATO ülkesi olduğunu, Irak’ta ve Suriye’de aslında hem terör hem de yasa dışı göçe karşı Avrupa’nın ve NATO’nun sınırlarını koruduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Finlandiya’nın Rusya Federasyonu ile 1340 kilometrelik bir kara sınırı var. Muhayyel olarak bu sınıra bir saldırı olsa, Finlandiya NATO içinde olduğu zaman bu sınırların korunması Türkiye’nin de sorumluluğu olacak. Dolayısıyla Finlandiya ve İsveç bizden bu sorumluluğu üstlenmemizi isterken bize yönelik güvenlik tehditlerini de anlamalı ve iş birliği içinde olmalı. Finlandiya ve İsveç’in Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anlamalarını ve Madrid mutabakatında söz verilen adımları atmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

"Finlandiya’nın neler yaptığını oturup konuşacağız"

Akar, iki ülkenin NATO üyelik başvurusunun Türkiye tarafından seçimlerden önce onaylanıp onaylanmayacağı sorusunu yanıtlarken "Bu bize değil, tamamen onlara bağlı. İsveç ve Finlandiya Savunma Bakanlarına atmaları gereken adımları biran önce atmalarını söyledim. Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen’i Türkiye’ye davet ettim. Aralık başında gelmesini planlıyoruz. Buradaki görüşmelerde, Finlandiya’nın neler yaptığını oturup konuşacağız." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, İsveç Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın "YPG-PYD’nin PKK ile organik, hiyerarşik ve finansal olarak bağlantılı olduğu" yönündeki açıklamalarını memnuniyet verici bulduğunu, benzeri bir açıklamayı Finlandiya hükümetinden de beklediklerini kaydetti.

Helsingin Sanomat gazetesinin haberinde, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanması konusunda daha net bir tablonun bu ay sonunda Stockholm’de planlanan üçlü görüşme sonrası ortaya çıkacağı yorumu da yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor iki ismi KAP'a bildirdi! Sözleşmeleri uzatıldı
Trabzonspor iki ismi KAP'a bildirdi! Sözleşmeleri uzatıldı
Fatih Portakal, Bekir Bozdağ anketi yaptı! İşte çıkan sonuçlar...
Fatih Portakal, Bekir Bozdağ anketi yaptı! İşte çıkan sonuçlar...
Canan Karatay 'çok tehlikeli' deyip uyardı: Cinayetlerin sebeplerinin altında bunlar var
Canan Karatay 'çok tehlikeli' deyip uyardı: Cinayetlerin sebeplerinin altında bunlar var
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Acı haber geldi! Pençe-Kilit operasyonunda bir uzman çavuş şehit oldu
Acı haber geldi! Pençe-Kilit operasyonunda bir uzman çavuş şehit oldu
Beşiktaş'ın planı belli oldu: Stopere Çağlar Söyüncü takviyesi!
Beşiktaş'ın planı belli oldu: Stopere Çağlar Söyüncü takviyesi!
Merkez Bankası rezervleri yılın en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası rezervleri yılın en yüksek seviyesinde
Halk TV fena karıştı! Uğur Dündar paylaştı: Deniz Baykal paraları cebe attı
Halk TV fena karıştı! Uğur Dündar paylaştı: Deniz Baykal paraları cebe attı
Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artıyor! Babası duyurdu: Avrupa'nın iki devi temasa geçti
Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artıyor! Babası duyurdu: Avrupa'nın iki devi temasa geçti
Yola çıkacaklar dikkat! Hava fena bozdu seferler tek tek iptal ediliyor
Yola çıkacaklar dikkat! Hava fena bozdu seferler tek tek iptal ediliyor
Erzurum'da aç kalan iki kurt ilçe merkezine indi çocuklar evlere kaçıp balkondan izledi
Erzurum'da aç kalan iki kurt ilçe merkezine indi çocuklar evlere kaçıp balkondan izledi
Arda Güler için sıraya girdiler: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor!
Arda Güler için sıraya girdiler: Fenerbahçe'ye teklif yağıyor!