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Canan Karatay 'çok tehlikeli' deyip uyardı: Cinayetlerin sebeplerinin altında bunlar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Canan Karatay 'çok tehlikeli' deyip uyardı: Cinayetlerin sebeplerinin altında bunlar var

Prof. Dr. Canan Karatay, antidepresan ilaçların çok tehlikeli olduğunu söyleyerek, “Müthiş bağımlılık yapıyor ve beynin biyolojisini bozuyor ve de intihara teşebbüsler burada oluyor. Antidepresanlar bunu yapıyor, cinayetlerin sebeplerinin altında bunlar var." dedi.

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Prof. Dr. Canan Karatay, yıllardır yaptığı ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.  Karatay, bu kez katıldığı bir programda antidepresanlarla ilgili söyledikleriyle dikkatleri üzerine çekti.

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Hilal Özdemir’in yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına görüntülü bağlandı.

Karatay, yemeğin acıkınca yenmesi gerektiğini ve gece saatlerinde yemek yenmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Karatay, antidepresanların da tehlikeli olduğunun altını çizdi.

“Acıktığınız zaman yemek yiyin”

“Saat 7’den sonra bir şey yememek lazım” diyen Karatay, “Vücudumuza hücrelerimize doğal ve sağlıklı gerçek besin arz ettiğiniz zaman zaten acıkmıyoruz. Onun için acıkınca yiyin diyorum” dedi.

“Antidepresanlar çok tehlikeli”

Hakan Ural’ın antidepresanların herkese yazılmasıyla ilgili sorduğu soruya ise Prof. Dr. Canan Karatay,
“Dün yeni bir çalışma geldi antidepresanların boş verilen ilaçlardan hiçbir farkı yok. Antidepresanların boş verilen kontrol ilaçlarından, binlerce hastada yapılmış bu ve hiçbir farkı olmadığı görüldü“ diye konuştu.

"Türkiye ilaç firmalarının cenneti"

Prof. Dr. Canan Karatay, “Antidepresanlar çok tehlikeli, müthiş bağımlılık yapıyor ve beynin biyolojisini bozuyor ve de intihara teşebbüsler burada oluyor. Antidepresanlar bunu yapıyor, cinayetlerin sebeplerinin altında bunlar var. 5 yaşındaki çocuklara dahi yazılmaya başlandı. Türkiye ilaç firmalarının cenneti. Türkiye’de hekimlik yok ilaç firmaları ne derse onu uyguluyorlar. Onu söylediğim için davam var. Bu yüzden 95 tane davam var” İfadelerini de kullandı.

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