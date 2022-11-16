Kınalı Kar'ın Nazar'ı yıllara meydan okuyor son halini gören hayrete düştü!

Son olarak Payitaht Abdülhamit dizisinde izleyici karşısına çıkan oyuncu Özlem Conker, bir süredir kameralardan uzak yaşıyor. Özlem Conker'in paylaşımlarını görenler ise ''Kim inanır 50'ye merdiven dayadığına'' ve ''Yıllar sizi es geçmiş'' gibi yorumlar yapmadan edemiyor.