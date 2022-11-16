Kınalı Kar'ın Nazar'ı yıllara meydan okuyor son halini gören hayrete düştü!
2000'li yılların başına damgasını vuran yapımlardan biri olan Kınalı Kar dizisinde 'Nazar' karakterine hayat veren güzel oyuncu Özlem Conker, son haliyle şaşırttı. Yıllara meydan okuyan ünlü oyuncunun düzgün fiziğine ve güzelliğine takipçileri övgüler yağdırıyor.
Son olarak Payitaht Abdülhamit dizisinde izleyici karşısına çıkan oyuncu Özlem Conker, bir süredir kameralardan uzak yaşıyor. Özlem Conker'in paylaşımlarını görenler ise ''Kim inanır 50'ye merdiven dayadığına'' ve ''Yıllar sizi es geçmiş'' gibi yorumlar yapmadan edemiyor.
1996 yılında Metin Özülkü'nün Seninle Olmak Var Ya klibinde oynayan Özlem Coner, 1 yıl sonra Beyaz Savaş dizisinde rol aldı.
Bizim Ev ve Aynalı Tahir gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Özlem Conker, Kınalı Kar dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.
Duru güzelliğiyle adından söz ettiren Conker, başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Ece Uslu, Şerif Sezer ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Karagül dizisiyle de beğeni toplamıştı.