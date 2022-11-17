Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ın eski yıldızı için harekete geçti!

Devre arasında stoper bölgesine transfer yapmak isteyen ancak yerli bir isme yönelen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızı Serdar Saatçı'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Fenerbahçe, ocak ayında kadrosuna stoper takviyesi yapmak istiyor. Sarı-lacivertliler, yerli futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın ve Sassuolo'da oynayan Kaan Ayhan dışında yeni bir ismi daha listesine ekledi.

Kanarya, eski Beşiktaşlı Serdar Saatçı'nın peşinde. Beşiktaş altyapısında gösterdiği başarı sonrası A Takım'a yükselen Serdar Saatçı sonrasında Valerien Ismael ile yaşadığı problemler nedeniyle Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu.

Portekiz ekibinde süre alamayan 19 yaşındaki futbolcu için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Ocak ayında son hamlesini yapacak. Yıldız oyuncuyu opsiyonlu olarak kiralamak isteyen Fenerbahçe, Braga'nın belirlediği bonservis bedeline göre hareket edecek. 1.5 milyon Euro piyasa değeri olan Serdar'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

Braga'da maçı yok

Serdar Saatçı, Braga B takımında forma giyiyor ve performansı henüz istenilen düzeyde olmadığı için A Takım'da görev verilmiyor. Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 18 kez oynayan ve Spor Toto Süper Lig'de 11 maçta forma giyen genç stoper, 1 gol atarken 1 de asiste imza attı.