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HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü! PKK'lı sevgiliyle sarmaş dolaş...

HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü! PKK'lı sevgiliyle sarmaş dolaş...

PKK'lı sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafları Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan HDP'li Selma Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine karar verildi.

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Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonunun, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşmesini gerektirecek sayıda Genel Kurul toplantılarına katılmadığına yönelik tespitini içeren raporunu görüşmek üzere toplandı.

Komisyonda, HDP'li Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine karar verildi.

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