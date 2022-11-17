WhatsApp'ın anket uygulaması özelliği devreye girdi!
Milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp anket uygulaması özelliğini kullanıcıların hizmetine sundu.Abone ol
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a anket uygulaması özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde kişilerarası veya dahil olduğunuz gruplar üzerinden anket oluşturup paylaşım yapabileceksiniz.
Anket özelliği nasıl kullanılır?
Mesaj yazma kısmına gelip ataç simgesine tıkladıktan sonra anket seçeneğine basıın. Karşınıza çıkan anket oluşturma seçeneğinden soru sorma kısmına gelerek oluşturacağınız soruları belirleyebilir seçenekler kısmından da almak istediğiniz cevapları ekleyebilirsiniz.