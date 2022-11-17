Akıllara durgunluk veren kaza! Kırmızıda beklerken gözünü bakın nerede açtı
TEKİRDAĞ Çorlu’da bir kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç şarampole yuvarlandı.Abone ol
İstanbul istikametine seyreden İsmail Ö. idaresindeki kamyon, kırmızı ışıkta duran Selçuk A. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kaza sonrası şarampole savrulan aracın sürücüsü Selçuk A. yaralandı.
Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili konuşan kamyon şoförü İsmail Ö., “Ben de anlamadım” dedi.