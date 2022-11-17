BIST 4.539
DOLAR 18,61
EURO 19,25
ALTIN 1.052,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Akıllara durgunluk veren kaza! Kırmızıda beklerken gözünü bakın nerede açtı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Akıllara durgunluk veren kaza! Kırmızıda beklerken gözünü bakın nerede açtı

TEKİRDAĞ Çorlu’da bir kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç şarampole yuvarlandı. 

Abone ol

İstanbul istikametine seyreden İsmail Ö. idaresindeki kamyon, kırmızı ışıkta duran Selçuk A. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kaza sonrası şarampole savrulan aracın sürücüsü Selçuk A. yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili konuşan kamyon şoförü İsmail Ö., “Ben de anlamadım” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesinde neler konuşuldu ?
Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesinde neler konuşuldu ?
Milli boksörün kullandığı otomobil tırın altına girdi: 1 ölü
Milli boksörün kullandığı otomobil tırın altına girdi: 1 ölü
AK Partili Yayman'dan altılı masa için olay iddia!
AK Partili Yayman'dan altılı masa için olay iddia!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Çalışan kadına regl izni mi geliyor Ankara'dan dikkat çeken karar sosyal medyada duyuruldu
Çalışan kadına regl izni mi geliyor Ankara'dan dikkat çeken karar sosyal medyada duyuruldu
Manisa'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini takip edip...
Manisa'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini takip edip...
WhatsApp'ın anket uygulaması özelliği devreye girdi!
WhatsApp'ın anket uygulaması özelliği devreye girdi!
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ret! 'Bizi dürtmeye çalışmış'
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ret! 'Bizi dürtmeye çalışmış'
Erdoğan Netanyahu ile görüştü: İstanbul Taksim'deki terör saldırısı için başsağlığı diledi!
Erdoğan Netanyahu ile görüştü: İstanbul Taksim'deki terör saldırısı için başsağlığı diledi!
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü! PKK'lı sevgiliyle sarmaş dolaş...
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü! PKK'lı sevgiliyle sarmaş dolaş...
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade ediliyor
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade ediliyor
Türkiye’nin diplomasi zaferinin detayları ortaya çıktı: Kriz "lider diplomasisi" ile aşıldı!
Türkiye’nin diplomasi zaferinin detayları ortaya çıktı: Kriz "lider diplomasisi" ile aşıldı!