BIST 4.539
DOLAR 18,61
EURO 19,25
ALTIN 1.052,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Milli boksörün kullandığı otomobil tırın altına girdi: 1 ölü

Milli boksörün kullandığı otomobil tırın altına girdi: 1 ölü

TRABZON'da milli boksörün kullandığı otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada milli boksör yaralanırken, arkadaşı hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu’nda milli boksör Mehmet Aydemir yönetimindeki 61 KG 767 plakalı otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Aydemir ile arkadaşı Yiğit Şahin itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Yiğit Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaralanan milli boksörün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Milli boksör Mehmet Aydemir, 3-10 Eylül 2019 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda Avrupa 3.’sü olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Yayman'dan altılı masa için olay iddia!
AK Partili Yayman'dan altılı masa için olay iddia!
Çalışan kadına regl izni mi geliyor Ankara'dan dikkat çeken karar sosyal medyada duyuruldu
Çalışan kadına regl izni mi geliyor Ankara'dan dikkat çeken karar sosyal medyada duyuruldu
Manisa'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini takip edip...
Manisa'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini takip edip...
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
WhatsApp'ın anket uygulaması özelliği devreye girdi!
WhatsApp'ın anket uygulaması özelliği devreye girdi!
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ret! 'Bizi dürtmeye çalışmış'
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ret! 'Bizi dürtmeye çalışmış'
Erdoğan Netanyahu ile görüştü: İstanbul Taksim'deki terör saldırısı için başsağlığı diledi!
Erdoğan Netanyahu ile görüştü: İstanbul Taksim'deki terör saldırısı için başsağlığı diledi!
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü! PKK'lı sevgiliyle sarmaş dolaş...
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü! PKK'lı sevgiliyle sarmaş dolaş...
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade ediliyor
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade ediliyor
Türkiye’nin diplomasi zaferinin detayları ortaya çıktı: Kriz "lider diplomasisi" ile aşıldı!
Türkiye’nin diplomasi zaferinin detayları ortaya çıktı: Kriz "lider diplomasisi" ile aşıldı!
Eski Albay itiraf etti, FETÖ 1985'teki askeri sınav sorularını da çaldı!
Eski Albay itiraf etti, FETÖ 1985'teki askeri sınav sorularını da çaldı!
CHP'li 3 vekil hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
CHP'li 3 vekil hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi