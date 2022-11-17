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Gazze'de korkunç yangın: 21 Filistinli hayatını kaybetti!

Gazze'de korkunç yangın: 21 Filistinli hayatını kaybetti!

Gazze'de bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 21 Filistinli hayatını kaybetti.

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Gazze Şeridi'nde bir apartmanda çıkan yangın sonucu 21 kişi hayatını kaybetti. Gazze Şeridi’nin Tel Al-Zaatar bölgesindeki bir apartmanda yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi ile 21 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar, aile üyelerinden birinin seyahatten dönüşünü kutlayan Abu Raya ailesinin evinde yangın çıktığını belirtti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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