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Taksim terör saldırısında gözaltındaki 17 kişi hakkında tutuklama istemi

Taksim terör saldırısında gözaltındaki 17 kişi hakkında tutuklama istemi

Taksim İstiklal Caddesi'nde düzenlenen hain saldırıda adliyeye sevkedilen Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi..

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Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 49 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli 29 Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı.

İfade işlemlerinin ardından savcılık, 49 şüpheliden Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17'sini ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

Savcılık, 3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ederken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

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