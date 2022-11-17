Senegal'den üzen haber geldi! Sadio Mane forma giyemeyecek

Senegalli futbolcu Sadio Mane'nin sakatlığı nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği açıklandı.

Abone ol

Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 yendiği maçın 20.dakikasında sakatlanan Senagalli yıldız Sadio Mane'den üzen haber geldi.

Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek

Senegal Futbol Federasyonu, Sadio Mane'nin Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini açıkladı. Teknik direktör Aliou Cisse, tendonundan sakatlanan 30 yaşındaki Mane'yi Dünya Kupası kadrosuna dahil etmişti.

Oynaması için hatim indirilmişti

Geçtiğimiz günlerde Mane'nin inşa ettirdiği camide toplanan, 35 köyden gelen 35 imam, Senegalli yıldız oyuncunun sakatlığının hızla iyileşmesi için dua etti, 45 hatim indirilmişti.

Liverpool'dan bu yaz Bayern Münih'e transfer olan Mane, tüm kulvarlarda 23 maçta forma giydi ve 11 gol attı.