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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tahliye edildi

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tahliye edildi

“Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir” açıklamasının ardından 'Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak' suçundan gözaltına alınan Cihan Kolivar tahliye edildi.

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“Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir” ifadelerinin ardından "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan dün gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, için yeni karar çıktı.

Kolivar, 7 Kasım günü katıldığı bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşmuştu.

'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanmıştı

Kolivar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan gözaltına alınmıştı. Kolivar, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kolivar hakkında avukatlarının tutukluluğa karşı yaptığı itirazın değerlendirilmesinin ardından tahliye kararı verildi.

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