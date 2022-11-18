Erdoğan 'terk et' çağrısı yaptı, Akşener reddetti! Bomba AK Parti kulis haberleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 'Altılımı Masayı terk et' çağrısı Meral Akşener tarafından reddedilmişti. Gazeteci Barış Yarkadaş o çağrının perde arkasında neler yaşandığını ve Erdoğan'ın hedefinin ne olduğunu AK Parti kulislerinden ve yöneticilerinden dinleyip aktardı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti'ye yönelik 'Altılı Masayı terk et' çağrısının erde arkasında neler yaşandı? AK parti kulislerinde neler konuşuluyor?.. Erdoğan'ın hedefi ne?.. İYİ Parti kanadı ne düşünüyor?.. Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100 canlı yayınında Erdoğan'ın çağrısının perde arkasında yaşananları anlattı. AK Parti yöneticileriyle konuşan Yarkadaş, Erdoğan'ın seçimi değil seçimden sonrası planları için Akşener'e böyle bir çağrı yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP’yi bir kenara koyalım, 6’lı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İP’in (İyi Parti’nin) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" dedi.

Meral Akşener ne cevap verdi?

İYİ Parti lideri Meral Akşener de bu çağrıya, "Sayın Erdoğan anladığım kadarıyla seçime dair derin bir endişe içerisinde. Dolayısıyla da her sabah kalktığında bu endişenin çözümü için adımlar atmaya kalkıştı. Bu sabah uyanmış. Böyle bir çözüm bulabilirim herhalde diye düşünmüş. Bu defa da HDP üzerinden her zaman yaptığı gibi bizi o konuda dürtmeye kalkışmış. Milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık. Bundan sonra da olmayız" diye karşılık vermişti.

Erdoğan'ın sözleri seçim sonrası ittifak için

Gazeteci Barış Yarkadaş, dikkat çeken kulis bilgiler paylaştı. “AK Partili'lilere ‘Erdoğan, neden bu açıklamayı yaptı?’ diye sordum" diyen Yarkadaş, aldığı bilgileri şöyle aktardı: "AK Partili'lilerin söyledikleri, ‘Sayın Erdoğan, 2023 seçimlerini kazanacağına inanıyor. Bu sözler ve bu çağrı, 2023 seçim sonrasına uzanan bir bakış açısı. Eğer AK Parti Meclis’teki sandalye sayısını kaybeder ve bugünkü muhalefetin çoğunluğu olursa, Sayın Erdoğan ya seçime gidebilir yeniden Meclis’i kaybettiği için seçime gidebilir, ittifak değiştirme, ittifak geliştirme adımlarını atabilir’ diyorlar” dedi.

AK Partililer Meclis'i kaybedeceklerine inanmışlar

Barış Yarkadaş’ın sözlerinin ardından açıklama yapan TÜRKSAM Başkanı Dr. Sinan Oğan ise, “AKP’lilerin tamamında bu düşünce var. Cumhur İttifakı’nın Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini tüm AKP kabullenmiş durumda benim gördüğüm." dedi. Akit gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı ise, tüm bunların algı olduğunu düşünüldüğünü belirtti.