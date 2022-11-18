Trabzonspor'dan flaş Yunus Akgün atağı! İstanbul'da kritik görüşme

Galatasaray'da Okan Buruk'un gözünden düşen ve ayrılması gündeme gelen yıldız futbolcu Yunus Akgün için Trabzonspor devreye girdi. Bordo Mavililerin Galatasaray ile ön görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. İşte flaş transferde detaylar...

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Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Fırtına'da ocak ayı transfer çalışmaları başladı. Avcı'nın listesi doğrultusunda hareket edecek Trabzonspor yönetimi çalışmalarına başladı.

Adana Demir ile cıktığı 70 macta 16 gol atan ve 20 de asist yaparak mükemmel bir sezon geçiren Yunus Akgün, Galatasaray'a döndü ancak burada hayal kırıklığı yaşadı.

Son haftalarda yedeğe düş en ve performansı tartışılan 22 yaşındaki oyuncu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'da en az kazanan (900 bin TL) isim olan 1.73 boyundaki futbolcu, burada huzursuz.

Sabah'ın haberine göre; Son haftalarda kulübeye çekilen ve devre arasında takımından ayrılabileceği öne sürülen Yunus için ilk ciddi teklifin Trabzonspor'dan geldiği iddia ediliyor.

İstanbul'da bir araya geldiler

Geçtiğimiz günlerde Yunus'un menajeri ile bordo-mavililerin İstanbul'da bir sohbet toplantısı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Bu toplantıda genç futbolcunun şartlarının konuşulduğu ve ikinci buluşmanın gerçekleşeceği belirtiliyor.

Yunus'un menajerinin aynı zamanda Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Burak Yılmaz, Rıdvan Yılmaz'ın yetkilisi olması, bu söylentilerin daha da güçlenmesine neden oldu.

Okan Buruk, genç oyuncuyu Başakşehir maç kadrosuna almamıştı. Bu sezon Galatasaray'da toplam 11 maça çıkan Yunus, zaman zaman sol kanat ve 10 numarada da gorev yapabiliyor.

Galatasaray ile 2024'e kadar sozleşmesi bulunan Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri 8.5 milyon euro olarak gozukuyor.

Cimbom ile toplam 39 maca çıkan Yunus, 5 gol attı ve 4 de asist yaparak 9 gole direkt etki etti. Fırtına Dünya Kupası arasında çalışmalarını Belek'te geçirecek.

21 Kasım Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak bir hafta Trabzon'da çalışacağı, 29 Kasım-9 Aralık arasında Antalya'da olacağı açıklandı.