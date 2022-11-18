Arda Güler için flaş transfer iddiası! İspanyollar yazdı: Başkan bizzat takip ediyor!

Son dönemde Türk futbolunun en çok konuşulan ismi Fenerbahçe'nin genç yıldız Arda Güler için hemen hemen her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak İspanya basının duyurduğu haberde Barcelona'nın 17 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği ve kulüp başkanı Joan Laporta'nın yakından takip edildiği iddia edildi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, sarı-lacivertli takımda çok az süre almasına rağmen Avrupa devlerini peşine takmaya devam ediyor. Son günlerde genç futbolcu için Borussia Dortmund, Ajax ve Paris Saint Germain iddiaları ortaya atılmıştı. İspanyol devi Barcelona'nın da 17 yaşındaki oyuncu için devrede olduğu iddia edidi.

İspanyol basınında yer alan iddiaya göre; La Liga ekibi, Arda'nın gelişimini yakından takip ediyor. Haberde ayrıca Napoli ve Bayern Münih'in de Arda Güler ile ilgilendiği belirtildi.

Barcelona Başkanı'nın dikkatini çekti

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın, kulübe uzun vadede çok şey kazandırabilecek bir oyuncu olduğu için Arda'yı takip ettiği ifade edildi.

Laporta'nın sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'la yakın ilişkiler içerisinde olduğu biliniyor.

Transferinden Gençlerbirliği de pay alacak

Geleceğin büyük yıldızı Arda Güler'in bonservisinin yüzde 20'si Gençlerbirliği'nin elinde bulunuyor. Fenerbahçe, Ankara ekibiyle görüşerek yüzde 20'lik kısmı da almak istiyor.

Arda Güler bu sezon 13 maçta görev alırken; 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Genç yıldızın Fenerbahçe ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.