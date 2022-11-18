Kod adı: Komutan! Eski Yüzbaşı çete lideri çıktı çok para kazanınca askerliği bırakmış

ANKARA'da polisin silah kaçakçılarına yönelik operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Çete yöneticisinin eski yüzbaşı olduğu ve daha çok para kazanınca askerliği bıraktığı ortaya çıktı.

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Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Düzce'den Ankara'ya ruhsatsız tabanca getirildiğini tespit edince 2 aylık bir teknik ve fiziki takip yaptı. Pazartesi günü Düzce ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla 12 kişi gözaltına alındı. Suç örgütünün liderliğini Ağa lakaplı Muhammed A.'nın yaptığı belirlendi.

Silah başına 40 bin TL kazanmışlar

Çetenin yöneticiliğini ise Jandarma Genel Komutanlığı'ndan istifa eden eski yüzbaşı 'Komutan' lakaplı Özkan Y.'nin yaptığı tespit edildi. Geçmişte meslekten edindiği bilgileri silah kaçakçılığında kullandığı saptanan eski Yüzbaşı Özkan Y.'nin, silah kaçakçılığından elde ettiği gelirin artmasıyla kendi isteğiyle mesleği bıraktığı ve askeri kimliğini kullanmaya devam ettiği belirlendi.

Silah başına 40 bin TL kazanmışlar

Şüphelilerin ürettikleri silah başına da 40 bin lira kazandığı öğrenildi. Düzce'de ormanlık alandaki villanın üst katında yaşayan eski yüzbaşının, ruhsatlı silah bakım atölyesinin ise alt katta bulunduğu tespit edildi. Örgüt atölyede gündüz yasal yollarla silah bakım ve onarım işlemi yaparken, gece ise yerli markaların bire bir aynısını üretti.

Silahları villanın bahçesine gömmüşler

Eski Yüzbaşı Özkan Y.'nin direktifleri doğrultusunda, üretilen silahlar villa etrafında bahçeye gömülerek polis baskınına karşın önlem alındı. Sevkiyatın başında bulunan Özkan Y., öncü olarak uygulama noktalarını tespit edip müstafi askeri kimliğiyle rahat bir şekilde geçtiği ve arkadan gelen araçları uyardığı belirlendi. Baskında 65 ruhsatsız tabanca, 190 şarjör, 1 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 2 torna tezgahı ele geçirilirken şüphelilerden 7'si tutuklandı.