Bakan Koca "Hepimize hayırlı olsun" diyerek duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli alımı hakkında flaş bir açıklama yaptı. Bakan Koca, başvuru kılavuzlarının İŞKUR'a listelerin ÖSYM'ye gönderildiğini bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli alımı hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca "31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'YE gönderildi. Hepimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Ayrıntılar gelecek...

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