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Eşiyle görüşmek isteyince dehşet saçtı! Silah sesini duyan koştu!

Eşiyle görüşmek isteyince dehşet saçtı! Silah sesini duyan koştu!

Manisa'da akşam saatlerinde evi terk eden eşiyle görüşmek için kayınpederinin evine giden öfkeli damat çıkan tartışmada pompalı tüfekle kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü.

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Duyanların kanını donduran olay, saat 18.50 sıralarında Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek köyünde meydana geldi. 10 yıllık evli olan 2 çocuk annesi Gönül G., öğlen saatlerinde eşi Salih G. ile tartıştıktan sonra babası Veysel Güçlüer'in evine gitti. Salih G., iddiaya göre eşi ile konuşup, barışmak için akşam saatlerinde aynı zamanda akrabası olan kayınpederi Veysel Güçlüer'in evine gitti.

Tartışma çıktı

Taraflar arasında görüşme sırasında tartışma çıktı. Eşiyle görüşmesine izin verilmeyen Salih G., evinden pompalı tüfeğini alıp bir kez daha kayınpederinin gitti. Damadın yeniden geldiğini görünce kayınvalidesi Nergis Güçlüer ve kayınbiraderi Kemal Güçlüer dışarıya çıktı.

Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Kapı önünde bir kez daha yaşanan tartışmanın ardından Salih G., beraberinde getirdiği pompalı tüfekle akrabalarına ateş açarak kaçtı. Saçmaların isabet ettiği Nergis Güçlüer ve oğlu Kemal Güçlüer kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Yakalanması için çalışma başlatıldı

İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekibi olay yerine geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nergis Güçlüer ve oğlu Kemal Güçlüer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kayınvalidesi ve kayınbiraderini vurduktan sonra kaçan cinayet şüphelisi Salih G.’nin yakalanması için çalışma başlattı. 

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