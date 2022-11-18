CHP'yi topa tutup istifa etti! Aslı Baykal AK Parti'ye mi geçiyor?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın AK Parti'ye geçeceği iddialarını köşesine taşıdı. Telefonla arayarak iddiaları soran Selvi, Baykal'ın cevabını da okuyucularına aktardı.

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Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, önce CHP’den istifa etti. Sonra da CHP’ye zehir zemberek eleştiriler yöneltti. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Baykal'ın çıkışından birilerinin rahatsız olduğunu söyledi ve "Peki Aslı Baykal sorduğu sorularda haksız mı?" diye sordu.

Aslı Baykal'ı arayan Selvi, AK Parti iddialarını sordu. Selvi şunları kaydetti:

Aslı Baykal Ak Parti’ye geçecek mi

Aslı Baykal, CHP yönetimine eleştirilerde bulunmaya başladı ya hemen itibarsızlaştırmak için harekete geçtiler. Kimi mektuplar yayınlıyor, kimi AK Parti’ye katılacağı yönünde haberler yapıyor.

Bu da gösterdi ki Aslı Baykal’ın çıkışı birilerini fena halde rahatsız etmiş.Peki Aslı Baykal sorduğu sorularda haksız mı?

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Yok terörle mücadele iktidara yarayacakmış. Aslı Baykal da “O zaman çıkın, sizde terörle mücadele edin” dedi. Aslı Baykal haksız mı?

Buna rağmen yine de Aslı Baykal’ı aradım.

AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları sordum.

“Ben sadece görüşlerimi paylaşıyorum. Teorik bir çerçeve çiziyorum. Hiçbir siyasi angajmanım yok” dedi.

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