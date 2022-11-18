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EYT'linin beklediği haber geldi! Artık e devletten kısa yoldan yapılacak!

EYT'linin beklediği haber geldi! Artık e devletten kısa yoldan yapılacak!

Ocak ayında hayata geçmesi planlanan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasından faydalanmak isteyen emekli adayları için zaman daraldı.Uzmanlar emeklilik başvurusunun e-devlet üzerinden de yapılabileceğine dikkat çekti. Peki, e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusu nasıl yapılır? EYT başvuru şartları neler? EYT'de başvuru süresi var mı?

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Meclis'e gelmesi için Aralık ayını işaret ettiği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasında zaman daralınca vatandaş soluğu Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) aldı.

Uzmanlar emeklilik başvurusunun e-devlet üzerinden de yapılabileceğine dikkat çekti. Peki, e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusu nasıl yapılır? EYT başvuru şartları neler? EYT'de başvuru süresi var mı? İşte detaylar...

 Vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) yoğunluk oluşturdu. Uzmanlar e-devletten de başvuruda bulunmanın mümkün olduğunu kaydederek SGK'da beklemek ve yoğunluk oluşturmaya gerek olmadığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Aralık ayında Meclis'e geleceğini açıkladığını yasada ilk sigortalılık tarihi 8 Eylül 1999'dan önce olup çalışma yılını ve prim gün sayısını dolduranların yeni düzenlemeden yararlanması bekleniyor. 

e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Emeklilik başvurusu için e-devlete şifre ve TC kimlik numarası ile giriş yaptıktan sonra kurumlar sekmesine tıklanıyor. Kurumlar sekmesinde alfabetik sıraya göre dizili harflerden S harfine tıklanması, bu sekmede de Sosyal Güvenlik Kurumu'nu sekmesinin açılması gerekiyor. Bu sekmede Gelir Aylık Ödenek Talep Belgesi'nin verilmesi başlığına tıkladıktan ve açılan sayfada yeni başvuru sekmesine tıkladıktan sonra ilgili bölümleri SSK veya Bağ-Kur emeklilik durumuna göre doldurarak başvuru yapmak mümkün.

Yeni yılda ücret artacak

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde borçlanma yapacaklar için uzmanlar uyarıda bulunuyor. Borçlanmalar asgari ücret tutarına göre belirlendiği için tutarlarda artış olacak.

Halihazırda doğum veya askerlik borçlanması yapacak vatandaşlar için geri sayım başladı. Örneğin askerlik borçlanması yapacak bir vatandaş, 1 Ocak 2023'ten önce ödeme yaparsa günlük 69 lira, toplamda 37 bin 963 lira ödeyecek. Bu kişi ödemesini 1 Ocak'tan sonra yaparsa bu rakam, asgari ücrete gelen zam oranında yükselecek.

EYT başvuru şartları neler?

EYT'den yararlanarak emekli olabilmek için;

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydının bulunması,

5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması,

Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekiyor.

EYT'de başvuru süresi var mı?

EYT'de, emeklilik için belli bir tarihe kadar başvuruda bulunma gibi bir düzenleme beklenmiyor.

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