Asgari ücret ne kadar olacak? İşverenler adına TİSK'ten dikkat çeken asgari ücret çıkışı

Yeni yıl asgari ücret tahminleri gündem olurken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önde gelen isimlerinden TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücrette nihai kararı yine oybirliğiyle almak istediklerini söyleyerek "dengeli asgari ücret" çağrısında bulundu.

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Aralık ayına doğru asgari ücret gündeminde gelişmeler hız kazandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yola çıkacağı tarih netleşirken basında da beklenen zam oranları ve rakamlar geniş yer buluyor.

8 bin liranın altında tahminler artık pek konuşulmazken 10 bin lira olacağı yönünde öngörüde bulunanlar da var.

2023 asgari ücret için kollar sıvandı. Aralık ayından itibaren yeni rakamın belli olması için görüşme trafiği başlayacak.

Komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, kınuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) düzenlediği İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni’nde konuşan Akkol, son üç asgari ücret artışında işçi, işveren ve hükümet olarak kararın altına üçlü imza attıklarını vurguladı.

"Elimizi taşın altına koyacağız"

Üçlü imzanın hem işveren hem işçi hem de hükümet tarafının alınan karara “razı” olduğu anlamına geldiğini kaydeden Akkol, şöyle devam etti:

“Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz. İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın, işçi konfederasyonlarının memnun olmadığı, işletmelerimizde huzursuzluğun olduğu bir durumu arzu etmiyoruz. Bununla birlikte işverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz. Dengeli bir asgari ücret konusunda yine hem işçi konfederasyonlarımızla hem devletimizle çalışmaya gayret göstereceğiz."

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun 6 Aralık’ta genel kurul toplantısı yapılacak. Bu yılki asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının, bu tarihten hemen sonra başlaması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da işçi, işveren ve profesyonel yöneticilerin asgari ücret beklentilerini tespit etmek için anket düzenledi. Anket sonuçları, yapılacak ilk toplantıda komisyon üyelerine ve kamuoyuna açıklanacak. Toplam dört toplantının sonucunda yeni asgari ücret belirlenecek.