Ve asgari ücretlinin beklediği haber geldi! Bakanlık düğmeye bastı maaşa eklenecek
Milyonlarca kişi, yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Asgari ücret ile ilgili farklı farklı rakamlar konuşulurken Asgari Ücret Komisyonu toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kollar sıvadı. Asgari ücret artışına refah payının da eklenmesi için çalışmalara başlandı. Öte yandan asgari ücretin yılda 2 kez artırılması gündemde... İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları!
Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu olurken memur ve emekli maaşına yansıtılacak 'refah payı'nın asgari ücrete de yansıtılması için kollar sıvandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret artışına refah payının da eklenmesi için çalışmalara başladı. Asgari ücrette ne kadar refah payı artışı yapılacağı da belli olurken asgari ücretin yılda 2 kez belirlenmesi gündemde.
Asgari ücrete refah payı
Memur ve emekli için düşünülüyordu, işçi için de düğmeye basıldı. Asgari Ücret Komisyonu toplanmadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışanların nabzını tutmaya başladı. Asgari ücretliye de refah payı geliyor.
Zam oranına refah payı da eklenecek
Asgari Ücret Komisyonu, 3 hafta sonra toplanıyor. İşçinin emekçinin yeni yıldaki maaşının en az 7 bin 500 TL olması bekleniyor. Bu da en az yüzde 38 zam anlamına geliyor. Belirlenecek zam oranına refah payının da eklenmesi gündemde.