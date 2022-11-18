Bakan yeni duyurdu! Doğal gaz destek ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemelerinin başladığını duyurdu. 336 bin haneye destek verilecek.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemelerinin başladığını, 336 bin haneye toplam 271,7 milyon lira destek verildiğini açıkladı.

Kış dönemine ilişkin Doğalgaz Tüketim Desteği başvurularının e-Devlet üzerinden 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladığını bildiren Bakan Yanık, “336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL’lik destek verdik” dedi.

PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek...

Bakan Yanık, “Vatandaşlarımız, e-Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak” dedi.