BIST 4.538
DOLAR 18,62
EURO 19,28
ALTIN 1.055,22
HABER /  EKONOMİ

Bakan yeni duyurdu! Doğal gaz destek ödemeleri başladı

Bakan yeni duyurdu! Doğal gaz destek ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemelerinin başladığını duyurdu. 336 bin haneye destek verilecek.

Abone ol

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemelerinin başladığını, 336 bin haneye toplam 271,7 milyon lira destek verildiğini açıkladı.

Kış dönemine ilişkin Doğalgaz Tüketim Desteği başvurularının e-Devlet üzerinden 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladığını bildiren Bakan Yanık, “336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL’lik destek verdik” dedi.

PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek...

 Bakan Yanık, “Vatandaşlarımız, e-Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak” dedi.

İlgili Haberler
Bakanlıktan doğal gaz ve elektrik desteği! 2 bin 500 lira verilecek
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yıllardır beklediler ilk kez alacaklar! Hangi EYT'li Şubat 2023'te kaç para alacak?
Foto Galeri Yıllardır beklediler ilk kez alacaklar! Hangi EYT'li Şubat 2023'te kaç para alacak? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Güney Kore ve Japonya açıkladı: Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha
Güney Kore ve Japonya açıkladı: Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha
Adana'da tabancayla öldürülen kişinin katil zanlısı şoke etti
Adana'da tabancayla öldürülen kişinin katil zanlısı şoke etti
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Dünya bitti bugün son sayıyla duyurdular! Artık isimleri 'Nasıl bir Ekonomi' gazetesi oldu
Dünya bitti bugün son sayıyla duyurdular! Artık isimleri 'Nasıl bir Ekonomi' gazetesi oldu
Selahattin Demirtaş: Beni babama götürmeleri Erdoğan'ın onayıyla oldu...
Selahattin Demirtaş: Beni babama götürmeleri Erdoğan'ın onayıyla oldu...
Bunu yapmayan yok internetten film özeti yükleyene ceza
Bunu yapmayan yok internetten film özeti yükleyene ceza
Asgari ücret ne kadar olacak? İşverenler adına TİSK'ten dikkat çeken asgari ücret çıkışı
Asgari ücret ne kadar olacak? İşverenler adına TİSK'ten dikkat çeken asgari ücret çıkışı
MİT'ten Gara'da operasyon: PKK'nın kadın yapılanmasının kilit ismi öldürüldü
MİT'ten Gara'da operasyon: PKK'nın kadın yapılanmasının kilit ismi öldürüldü
Bakan Koca "Hepimize hayırlı olsun" diyerek duyurdu! İlk etapta 42 bin 500 personel alımı yapacak
Bakan Koca "Hepimize hayırlı olsun" diyerek duyurdu! İlk etapta 42 bin 500 personel alımı yapacak
CHP'yi topa tutup istifa etti! Aslı Baykal AK Parti'ye mi geçiyor?
CHP'yi topa tutup istifa etti! Aslı Baykal AK Parti'ye mi geçiyor?
İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashır'ın ifadesi ortaya çıktı Çantayı elledim yumuşak bir şey vardı
İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashır'ın ifadesi ortaya çıktı Çantayı elledim yumuşak bir şey vardı