Dünya bitti bugün son sayıyla duyurdular! Artık isimleri 'Nasıl bir Ekonomi' gazetesi oldu

Dünya gazetesi isim anlaşmasına varamayınca bugün son sayısıyla çıktı. Dünya çalışanları tarafından yapılan açıklamada isim hakkı anlaşmasının yenilenemediği ve yola "Nasıl Bir Ekonomi" ismiyle devam edileceği bildirildi.

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Ekonomi gazetesi Dünya, bugün son sayısını çıkardı. Dünya çalışanları tarafından 'Zorunlu bir veda; yeni bir başlangıç' başlığıyla yapılan açıklamada gazetenin isim hakkı anlaşmasının uzatılamadığı bildirildi. 21 Kasım'dan itibaren yola 'Nasıl Bir Ekonomi' ismiyle devam edileceği bilgisi verildi. Dünya Gazetesi'nin son sayısında yer alan açıklama şöyle:



"Zorunlu bir veda; yeni bir başlangıç…

Her yolculuğun son bulduğu bir durak var... Bizler de nihayet bir yolun sonuna geldik… İstemeyerek ve elimizde olmayan nedenlerle… Türkiye’nin tek ekonomi gazetesini her gün sizlere doyurucu bir içerikle, tarafsız, objektif ve dürüst bir yayıncılık anlayışıyla ulaştırma çabamızı, 'çalışanların' DÜNYA ailesi olarak elinizdeki bu sayı ile noktalıyoruz. DÜNYA’nın sıradışı bu son yolculuğunun en yakın tanıkları, hiç kuşkusuz sizlersiniz...

Hatırlayacağınız gibi, uzun süreli sıkıntılı bir sürecin ardından kapanma noktasına gelen bu değerli markayı kurtarmak ve işimizi korumak amacıyla, bundan tam üç yıl önce bu yola çıktık. Çalışanlar olarak her türlü maddi ve manevi fedakarlığı baştan göze aldık ve duayen gazeteci merhum Nezih Demirkent’in mirası DÜNYA’yı birlikte döndürmeye karar verdik; satın alma vaadiyle gazetenin isim hakkını kiraladık.

Sorumluluğumuz büyük, olanaklarımız son derece kısıtlıydı. Yılmadık; kendi gazetemiz olarak sahiplendiğimiz DÜNYA’yı her gün aynı heyecan ve titizlikle sizlere ulaştırmak için adeta gecemizi gündüzümüze kattık. Basın tarihinde belki de eşi bulunmayan örnek bir model yarattık. Ve gururla ifade ediyoruz ki, DÜNYA’nın itibarını ve marka değerini, başladığımız dönemin katbekat üzerine taşıdık.

Bu zor ve sıkıntılı süreçte en büyük desteği sizden aldık; benzersiz dayanışmayı siz değerli okuyucularımızdan gördük. Yakın desteğiniz ve bize büyük bir güç veren dayanışmanız olmasaydı, ülkemizin ve medyanın içinde bulunduğu koşullarda, bu zor yolculuk muhtemelen ilk yılını bile tamamlayamazdı. Bu vesileyle tüm okurlarımıza, bize olan inançları ve olağanüstü destekleri için sonsuz teşekkür ediyor, şükranlarımızı ve minnettarlığımızı sunuyoruz. Nihayet, mevcut sözleşmenin ilk üç yıllık döneminin sonuna geldik. Umudumuz ve dileğimiz DÜNYA adıyla birlikte yürümekti. Ancak yenileme süreci, fedakarlık sınırlarını zorlamamıza rağmen maalesef çıkmaza girdi. Önceki sözleşmenin ruhuyla bağdaşmayan ve sürdürülebilirliği olanaksız kılan koşullarla karşı karşıya kaldık. Devamla, son anda tarafımıza iletilen ihtarname ile sözleşmenin yenilenmeyeceği bilgisini aldık."