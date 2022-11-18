Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini açıkladı! Enflasyon artacak dolar düşecek

Merkez Bankası piyasa anketini açıkladı. Buna göre enflasyon beklentisi artarken. dolar beklentisi azaldı. Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 68.06 oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Ankete göre piyasa katılımcılarının gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 37,47 oldu.

Kasım anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 67,78’den yüzde 68,06’ya yükseldi. 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 21,17’den yüzde 20,76’ya düştü.

Yıl sonu dolar beklentisi belli oldu

TCMB’nin düzenlediği kasım anketinde yıl sonu Dolar/TL beklentisi 19,54 oldu. Önceki ankette bu beklenti 19,82 olarak belirlenmişti. 12 ay sonrası dolar/TL kuru beklentisi de 23,61 seviyesinden 23,35 seviyesine geriledi.

2023 büyüme beklentisi düşürüldü

Katılımcıların 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 5.1 olarak gerçekleşti.

2023 yılı büyüme beklentisi ise aşağı yönlü revize edilerek yüzde 4.2'den yüzde 4.1'e düşürüldü.