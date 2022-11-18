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Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! İfadesini duyan insanlığından utandı

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! İfadesini duyan insanlığından utandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ağaçlık bir alanda 56 yaşındaki M.B. isimli adam iddiaya göre köpeğe tecavüz ederken başka bir vatandaş tarafından görüldü ve videoya çekildi. İfadesi ve pişkinliği ise yazıklar olsun dedirtti.

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AYDIN’ın Efeler ilçesinde ağaçlık bir alanda iddiaya göre köpeğe tecavüz ederken yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, Efeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir şahıs iddiaya göre ağaçlık alanda köpeğe başka bir vatandaş tarafından yakalanan ve görüntülenen şüpheli M.B. (56), kendisini yakalayan kişiyi görünce hızla olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar ve çekilen görüntü üzerine harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Yapılan çalışma sonunda M.B. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından yakalanarak Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Şeytana uydum, tecavüz etmiş olabilirim"

Hakim karşısına çıkartılan M.B, “Köpek yanıma geldi. Tost verdim. Elimdeki birayı içmek için çalılık alana gittim. Üstüm başım kıl olmasın diye kıyafetlerimi çıkardım. Eşimle uzun süredir cinsel ilişki yaşamadığım için şeytana uydum. Köpeğin cinsel organını elledim. Tecavüz etmiş olabilirim. Aşırı alkollüydüm” şeklinde ifade verdi.

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