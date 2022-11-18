25 ile peş peşe uyarı sokağa çıkmayın! İstanbul havası ise haftasonu perişan edecek
Meteorolojinin günlerdir yaptığı sağanak yağış uyarısı tuttu. Dün başlayan ve yurdun birçok bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar bugün ve hafta sonu da devam edecek. Doğu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ederken. Batı ise sağanak yağış 3 gün daha devam edecek.
Meteoroloji beklenen haberi verdi ve özellikle çiftçinin heyecanla beklediği sağanak yağışlar başladı. Dün başlayan yağışlar bugün ve hafta sonu da etkili olacak. Dün Karadeniz bölgesinde başlayan yağmur bugün İç Anadolu'ya indi. İstanbul'da ise haftaso nı etkili bir sağanak yağış var. 25 ile peşpeşe uyarı gitti. Ankara, Samsun, Antalya, İzmir, Manisa, Denizli, Afyon da listede. İşte son hava durumu:
Çok kuvvetli yağış
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, (Denizli hariç) Ege, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Van ve Diyarbakır çevrelerinin Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Tedbirinizi alın, fena olacak
Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.