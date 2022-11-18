25 ile peş peşe uyarı sokağa çıkmayın! İstanbul havası ise haftasonu perişan edecek

Çok kuvvetli yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, (Denizli hariç) Ege, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Van ve Diyarbakır çevrelerinin Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.