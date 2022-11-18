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Dünya gazetesi çalışanları yola yeni isimle devam ediyor

Dünya gazetesi çalışanları yola yeni isimle devam ediyor

Dünya gazetesinin isim hakkını 3 yıl önce kiralayan “Dünya çalışanları” hissedarın sözleşme yenilememesi üzerine, ekonomi yayıncılığına “Nasıl Bir EKONOMİ” ismiyle devam edecek.

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Dünya gazetesi çalışanları 21 Kasım’dan itibaren “Nasıl Bir EKONOMİ” adıyla yola devam edecek.

Yeni yayın aynı ekip ve aynı çizgiyle çıkarılacak. Dünya isminin sonlanmasının gerekçesi olarak ise marka hakkına sahip hissedarın “sürdürülebilirliği olanaksız kılan koşulları” gösterildi.

Dünya gazetesi, 2019 yılında eski yayıncısının yönetimi altında uzun süreli sıkıntılı bir sürecin ardından kapanma noktasına gelmişti.

Gazetenin çalışanları markayı kurtarmak için gazeteyi devraldı. Dünya markası satın alma vaadiyle kiralandı.

Mevcut sözleşmenin ilk üç yıllık döneminin sonuna gelinmesinin ardından yeni sözleşme için müzakereler başladı. Dünya çalışanları süreci şöyle anlattı: “Umudumuz ve dileğimiz Dünya adıyla birlikte yürümekti. Ancak yenileme süreci, fedakarlık sınırlarını zorlamamıza rağmen maalesef çıkmaza girdi. Önceki sözleşmenin ruhuyla bağdaşmayan ve sürdürülebilirliği olanaksız kılan koşullarla karşı karşıya kaldık. Devamla, son anda tarafımıza iletilen ihtarname ile sözleşmenin yenilenmeyeceği bilgisini aldık. ’Çalışanların gazetesi’ deneyiminden aldığımız cesaretle, yeni bir yayınla devam etme kararını verdik. Dünya’ya hayat veren ekip olarak aynı ilke ve anlayışla 21 Kasım Pazartesi gününden başlayarak kaldığımız yerden “Nasıl Bir EKONOMİ” adıyla yolumuza devam edeceğiz. Yine aynı ekip ve aynı çizgiyle her gün sizlerle birlikte olma çabası, gayreti ve daha iyisini sunma heyecanıyla gazetemizi sizlere ulaştıracağız. Ekonomiyi birlikte izleyecek, birlikte yorumlayacağız.”

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