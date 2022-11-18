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İskoçya maçında sakatlanmıştı! Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku

İskoçya maçında sakatlanmıştı! Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve Avrupa'nın devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun sağlık durumu belli oldu. A Milli Takım'ın İskoçya ile oynadığı mücadelenin 34. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan yıldız futbolcunun üst arka adalesinde kanama tespit edildi.

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Fenerbahçe'de bu sezon tam 15 farklı isim sakatlık yaşadı. Üstelik bazı oyuncular birden fazla dönemde takımı yalnız bırakmak zorunda kaldı. Dünya Kupası nedeniyle lig arasına girilirken Luan Peres, Gustavo Henrique, King, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş uzun süre forma giyememişti. Son Giresunspor maçında Emre Mor ayak bileğinden sakatlandı. Bir kötü haber de Milli Takım'da bulunan Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Yıldız futbolcu, İskoçya ile oynanan hazırlık maçının 34. dakikasında sakatlanarak kenara gelmişti.

İki hafta antrenmana çıkamayacak
Fenerbahçe sağlık ekibi, oyuncunun durumuyla ilgili Milli Takım doktorlarından bilgi aldı. Tedavi için yol haritası oluşturuldu. Üst arka adalesinde kanama tespit edilen Ferdi'nin tedavisi planlanan şekilde ilerlerse 2 hafta içinde çalışmalara başlaması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, 23-26 Aralık haftasında yeniden başlayacak olan ligdeki ilk Trabzonspor maçına kadar Ferdi'nin hazır hale geleceğini umuyor.

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