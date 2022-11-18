'PKK'nın arkasında 28 devlet var' diyen Cemil Çiçek: Kimse Müslüman kardeş ayağına falan yatmasın...

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'ten siyasilere yeni uyarılar geldi. Çiçek, "Devlet sorunu ile hükümet sorunu birbirine karıştırılınca pek çok kurumun işleyişi aksıyor, en başta da yargı" ifadelerini kullandı. PKK'nın arkasında en az 28 devlet olduğunu belirten Çiçek, "Bu devletlerin bazıları aynı kıbleye döndüğümüz bazı ülkeler de. Şimdi kimse Müslüman kardeş ayağına falan yatmasın..."

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in devlet sorunu ile hükümet sorunu birbirine karıştırılmasına ilişkin olarak, "Pek çok kurumun işleyişi aksıyor, en başta da yargı" dediğini aktardı. Çiçek'le görüşen Sabah yazarı Yavuz Donat, Çiçek'in "KKTC'nin, Türk Devletleri Teşkilatı'na "gözlemci üye" olması çok önemli... Şimdi sıra Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin KKTC'yi tanımasında... O da olacak... Dünya bilmelidir ki, Kıbrıs davası 85 milyonun ortak davası." dedi.

Müslüman kardeş ayağına falan yatmasın

PKK'nın arkasındaki devlet sayısının en az 28 olduğunu ifade eden Cemil Çiçek, "Bunların arasında aynı ittifak içinde olduğumuz bazı ülkeler de var, aynı kıbleye döndüğümüz bazı ülkeler de. Şimdi kimse Müslüman kardeş ayağına falan yatmasın... Bazılarının, terörün arkasında oldukları bir gerçek. Bu coğrafya bizim ezeli vatanımızdır. Burada yaşamamızdan rahatsız olan, sıkıntısı olan her ülke, aparat olarak terörü kullanıyor." dediğini aktardı.

Devlet ile hükümet sorunu karıştırılınca..

Donat yazısında şunları kaydetti: Devlet sorunu ile hükümet sorunu birbirine karıştırılınca... Ortaya yeni yeni sorunlar çıkıyor... Cemil Çiçek'in söylemiyle:

- Pek çok kurumun işleyişi aksıyor... En başta da yargı... Hukuk düzeni... Ciddi zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

İkisinin ayrımını iyi öğrensinler...

Cemil Çiçek... Tecrübe küpü... Dedi ki: "Siyaset yapanların ve yapacak olanların bir şeye çok dikkat etmeleri lazım."

Sorduk: "Ne gibi?"

Cemil Bey anlatmaya başladı:

Bizim gibi stratejik bir coğrafyada bulunan bir ülkenin önemli sorunları var. Bunların bir kısmı devlet sorunudur... Hangi hükümetin görevde olduğuyla ilgili değildir. Misal... Terör bir devlet sorunudur. Devlet sorunlarıyla ilgili alanlarda iktidar-muhalefet demeden, herkesin ortak akılla işbirliği yapması gerekiyor. Ve... Birlik beraberlik içinde olunması... Mümkünse diyalog kurulması... Bunun yol ve yöntemlerinin aranması."