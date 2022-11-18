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İstiklal bombacısını evinde 4 ay ağırlayan Ferhat Habeş'le ilgili yeni detaylar çıktı meğer kardeşi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstiklal bombacısını evinde 4 ay ağırlayan Ferhat Habeş'le ilgili yeni detaylar çıktı meğer kardeşi

Beyoğlu'nu kana bulayan bombacı teröristleri İstanbul’daki evinde ve tekstil atölyesinde saklayan Ferhat Habeş’in kardeşlerinden birinin de terör örgütü PYD/YPG saflarında yer aldığı ve TSK'ya ait bir üsse saldırı hazırlığı yaparken etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

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Beyoğlu'nda terör saldırısını gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK/YPG üyesi Ahlam Al Bashir’in bağlantıları deşifre edilirken, o teröriste Türkiye’de ona yardım yataklık eden ve iki teröristi evinde saklayan Ferhat Habeş’le ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. 

Bölücü terör örgütü PKK/PYD’ye bağlı bir hücre tarafından 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleştirilmiş, olayda ikisi çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralanmıştı.

Menfur saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, bombayı beton saksı kenarına yerleştiren kadın terörist Ahlam Al Bashir ve bu teröriste lojistik destek sağlayan PKK/YPG’nin Suriye ağıyla bağlantılı 17 kişi gece geç saatlere kadar süren duruşmada tutuklanmıştı.

Teröristleri 4 ay boyunca evinde ve atölyede barındırdı

Örgütün bombalı saldırıyı gerçekleştirmek için yaptığı plan güvenlik ve istihbarat birimlerince deşifre edilirken, olayla bağlantısı olan birçok isme de ulaşıldı. Yakalanan şüpheliler arasında, eyleme doğrudan katılan Bilal Hassan ve bombayı olay yerine yerleştiren Ahlam Al Bashir’i örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG’de sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Hasan Şerif adlı teröristin talimatıyla 4 ay boyunca Esenler’deki evinde ve tekstil atölyesinde barındıran Ferhat Habeş’le ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.

YPG yöneticisi Hasan Şerif tarafından yönlendiriliyordu

Olay sonrasında yapılan seri operasyonlarda yakalanan ve dün sevk edildikleri mahkemece Al Bashir ve diğer 16 kişi ile birlikte tutuklanan Ferhat Habeş’in, PYD/YPG’nin üst düzey sorumlusu Hasan Şerif tarafından yönlendirildiği, eylem için Türkiye’ye gönderilen Bilal Hassan ve Ahlam Al Bashir’i evinde ve tekstil atölyesinde sakladığı anlaşıldı.

Kardeşi TSK'ya saldırı hazırlığındayken öldürülmüş

Bombacı Ahlam Al Bashir ile Ammar Jarkas, teröristi saldırının ardından Esenler’den Küçükçekmece’ye götüren kardeşi Ahmed Jarkas ile Bulgaristan’a kaçtığı düşünülen hücre üyesi Bilal Hassan’ın üstündeki isim olduğu tespit edildi. Suriye’deki örgüt elemanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen Habeş’in bir kardeşinin de yine bölücü terör örgütü PKK/YPG kamplarında faaliyet gösterdiği ve daha önce TSK unsurlarınca yapılan bir operasyonda etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Hücre üyesinin kardeşinin, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait o bölgedeki bir üsse saldırı hazırlığı yaparken etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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