Taksim bombacısının yeni görüntüleri çıktı! Elinde bomba yok 9 önceki keşiften görüntüler

İSTANBUL Taksim'de İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Suriyeli terörist Ahlam Albashır'ın bombalı saldırıdan dakikalar önce Esenler'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı. Albashır'ın Taksim'e bombayı yanında götürmediği, bombanın sonradan kendisine verildiği görülüyor. Albashır'ın İstiklal Caddesi'nde keşif yaptığı görüntüler de ortaya çıktı.

Taksim İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan Suriye uyruklu PKK'lı Ahlam Albashır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Albashır'ın Taksim'e gidişinden kısa bir zaman önce Esenler'de telefonla konuşarak ilerlemesi kameraya saniye saniye yansıdı. Terörist Albashır, Esenler'de kaldığı atölyenin yakınında telefonla ilerlediği yansıyor.

Elinde bombalı poşet yok

Teröristin üzerinde, Taksim'deki kıyafetler var fakat elinde çanta veya poşet yok. Hararetli şekilde telefonla konuşarak ilerleyen kadının kameraya yansıdığı saat ise 13.30 suları. Bombalı saldırı ise saat 16.14'te düzenlendi. Bu da bombanın Albashr'a Taksim'de başka birileri tarafından verildiğinin kanıtı olarak gösterildi.

Albashır ifadesinde ne dedi?

Son 1 ay içerisinde gözaltına alınan şüphelilerden Yasir K. ile iki kere keşif amacıyla Taksim'e gittiklerini, yaya olarak da İstiklal Caddesi'nde dolaştıklarını itiraf eden kadın terörist, saldırı günü Bilal Hassan ve Yasir K. ile yola çıkarak Beyoğlu'na gittiklerini, Bilal Hassan'ın "İşim var" diyerek çantayı kendisine verdiğini iddia etmişti.

9 gün önceki keşif görüntüleri ortaya çıktı

Kadın terörist Ahlam Albashır polise verdiği ifadede olaydan önce 2 defa İstiklal Caddesi’nde keşif yaptığını söyledi. Albashır’ın olaydan 9 gün önce 4 Kasım günü keşif için gezdiği anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Elinde yine kırmızı gül var

Görüntülerde üzerinde mavi bir kot pantolon olan Albashır’ın bir elinde beyaz poşet, diğer elinde ise gül olduğu görülüyor. Albashır, bombayı koyduğu banktan da elinde güller olduğu halde kaçmış ve kameralara yakalanmıştı.